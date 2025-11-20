Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm 20/11/2025 20:05

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi cách tiếp cận các khu bị ngập sâu để ứng cứu, không để người dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm.

Tối 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với bốn tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai về công tác ứng phó mưa lũ.

50 người chết và mất tích do mưa lũ

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết đến thời điểm hiện tại theo tính toán sơ bộ lũ lụt các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 50 người chết và mất tích. Trong đó, có 40 người chết và 10 người mất tích.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khắc phục mưa lũ.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, mưa lũ cũng khiến hơn 52.000 căn nhà ngập. Đến nay, lũ lụt vẫn còn ngập ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk trên diện rộng tại nhiều phường, xã.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, hơn 2.100 ha cây trồng và 30.000 con gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi. Tại Khánh Hòa, 88 ha nuôi tôm hùm bị thiệt hại.

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc, hủy 14 chuyến tàu khách Hà Nội - TP.HCM. Bên cạnh đó, hơn một triệu khách hàng bị cắt điện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả. Bộ trưởng Trần Đức Thắng thông tin thêm, dự báo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm, từ đêm 21-11 khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Khánh Hòa đã trải qua trận lũ lịch sử lớn nhất trong 36 năm qua.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, địa phương đã chịu thiệt hại rất lớn trong đợt mưa lũ vừa qua. “Tính đến 15 giờ 30 chiều nay, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Khánh Hòa là 760 tỉ đồng”, ông Hoàng thông tin.

Mưa lũ ở Khánh Hòa đã làm thiệt hại khoảng 760 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay, Khánh Hòa đã cơ bản kiểm soát tình hình chia cắt các địa phương, cũng như sơ tán người dân và cấp nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, theo dự báo sẽ tỉnh sẽ tiếp tục hứng chịu hai cơn mưa lớn.

Do đó, Khánh Hòa kiến nghị Trung ương, Chính phủ sớm quan tâm hỗ trợ cho tỉnh sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ. Đặc biệt là các công trình thiết yếu hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu xã hội và các công trình hồ đập bị hư hỏng.

Không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại rất lớn, việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Qua thị sát, tôi thấy khắp nơi mênh mông nước. Người dân rơi vào thảm cảnh rất thảm thương", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói và cho biết ông nhận được rất nhiều tin kêu cứu của người dân vùng lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ ngay tại thời điểm ngồi họp, ông vẫn còn nhận được tin nhắn kêu cứu. Do đó, Phó Thủ tướng cho biết đã yêu cầu các địa phương huy động tổng lực. Lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tiếp cận các khu vực ngập sâu và bằng mọi cách tiếp cận để cứu người dân, không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thị sát ngập lụt ở Khánh Hòa bằng trực thăng.

Ông đề nghị lực lượng vũ trang phải duy trì, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị để hỗ trợ địa phương cứu hộ, sơ tán người dân ở những nơi nguy cấp.

Đồng thời, địa phương phải ưu tiên những nơi thuận lợi nhất để sơ tán dân, kể cả các doanh trại. Cùng với đó, cung cấp kịp thời các lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân đói khát, cơ cực.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu bằng mọi cách khắc phục, duy trì hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo công tác cứu hộ, sơ tán người dân.

Các lực lượng vũ trang duy trì công tác cứu hộ người dân bị cô lập.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng, Bộ Công an điều tiết giao thông tại các điểm sạt lở, hạn chế phương tiện lưu thông ở các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch. Riêng Bộ Xây dựng nhanh chóng đến tỉnh Lâm Đồng phối hợp xử lý các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xem xét giải quyết. Các địa phương báo cáo ngay nhu cầu gạo để Chính phủ hỗ trợ và báo cáo về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung.