Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kể cả dùng trực thăng, phải sơ tán dân trước khi trời tối 19/11/2025 14:35

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, yêu cầu lực lượng chức năng Đắk Lắk bằng mọi cách, phải sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi trời tối.

Ngày 19-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại một số khu vực bị ngập lụt gồm phường Sông Cầu, xã Tuy An Bắc... trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tình hình ngập lụt ở Đắk Lắk. Ảnh: T.Q

Sau khi kiểm tra, ghi nhận tình hình ngập lụt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phải khẩn trương sơ tán người dân ở nơi ngập lụt đến nơi an toàn trước khi trời tối.

Phó Thủ tướng cho biết dự báo đêm nay, mức lũ ở một số sông trên địa bàn sẽ cao hơn mức lũ lịch sử năm 1993. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi cách, phải cấp tốc sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, kể cả việc sử dụng máy bay trực thăng trong tình hình thời tiết cho phép.

Công an vượt lũ, sơ tán người dân.

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhiều vùng của tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mưa to. Nhiều xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm, gây chia cắt giao thông.

Hiện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động rất nhiều chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao, khiến việc tiếp cận các vùng cô lập, sơ tán người dân rất khó khăn.