Đội tuyển bóng đá nam U22 về nước trong vòng tay người hâm mộ 19/12/2025 20:31

(PLO)- Rất nhiều người thân của các cầu thủ và người hâm mộ đã có mặt từ sớm tại Sân bay Nội Bài để chào đón đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trở về.

Tối 19-12, Sân bay Nội Bài, Hà Nội, rộn ràng hơn thường lệ khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trở về trong vòng tay người thân và người hâm mộ sau hành trình thi đấu thành công.

Trong số những người có mặt từ rất sớm là bà Phan Thị Minh, 72 tuổi, bà ngoại của cầu thủ Xuân Bắc.

Bà Minh cho biết, tối qua sau khi trận đấu kết thúc, bà vui không thể ngủ được. Hôm nay, trước thời điểm máy bay chở đội tuyển hạ cánh khoảng một tiếng, bà và 9 người thân của cầu thủ Xuân Bắc đã có mặt để chờ đón con và cháu mình cùng đồng đội.

Bà ngoại cầu thủ Xuân Bắc đến sân bay trước giờ hạ cánh 1 giờ để chờ cháu ngoại và đồng đội trở về. Ảnh: VIẾT THỊNH

"Tôi chỉ mong được gặp và ôm cháu sau những ngày thi đấu căng thẳng”, bà Minh tay ôm khư khư bó hoa tươi, mắt không rời cánh cửa nơi đội tuyển sẽ bước ra.

Bà ngoại của cầu thủ Xuân Bắc kể thêm, từ khi còn nhỏ, Xuân Bắc đã bộc lộ sự ham mê đặc biệt với trái bóng. Bà kể những ngày hè nắng gắt, thấy cháu cùng bạn bè đá bóng từ sáng đến chiều, mệt quá thì lăn ra ngủ ngay trên sân phơi của làng, chẳng cần chiếu, chẳng cần gối.

Với bà, những ký ức đó giờ trở thành niềm tự hào khi cậu bé năm nào đã khoác áo đội tuyển, góp phần mang cúp về cho bóng đá Việt Nam.

Nụ cười của bà Minh khi thấy cháu ngoại mình bước ra. Ảnh: VIẾT THỊNH

Chiến thắng của U22 Việt Nam không chỉ là thành quả của tập thể trên sân cỏ mà còn là phần thưởng cho những gia đình phía sau, những người âm thầm dõi theo từng bước chân cầu thủ.

Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên năm ba một trường đại học tại TP.HCM, cho biết dù đã theo dõi nhiều giải đấu của bóng đá Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp ra sân bay đón đội tuyển.

Nam nói chiến thắng của U22 Việt Nam khiến anh và bạn bè cảm thấy tự hào, bởi đó không chỉ là một danh hiệu mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ.

“Xem các anh thi đấu, mình thấy được tinh thần không bỏ cuộc. Đón đội trở về như thế này là cách tụi mình nói lời cảm ơn”- Nam chia sẻ.

Hai cha con mặc áo cờ đỏ sao vàng chờ đón đội tuyển. Ảnh: VIẾT THỊNH

Cách đó không xa, Trần Thị Thu Hà, 22 tuổi, cùng nhóm bạn mang theo lá cờ nhỏ, đứng chờ từ khá sớm. Hà cho hay cả nhóm đã hẹn nhau ngay sau trận chung kết để cùng ra sân bay, dù biết thời gian chờ đợi có thể kéo dài.

Theo Hà, hình ảnh người thân lớn tuổi, như bà ngoại của cầu thủ Xuân Bắc, lặng lẽ chờ cháu khiến cô rất xúc động.

“Thấy bà nói không ngủ được chỉ mong ôm cháu một cái, mình tự nhiên thấy chiến thắng này gần gũi hơn rất nhiều. Bóng đá không còn là chuyện trên sân, mà là niềm vui của cả gia đình, cả làng quê”- Hà nói.

Một số hình ảnh người hâm mộ chào đón đội tuyển trở về.

Các cầu thủ di chuyển khỏi sân bay. Ảnh: VIẾT THỊNH

Cầu thủ Đình Bắc trả lời câu hỏi của báo chí về trận chung kết đầy ấn tượng. Ảnh: VIẾT THỊNH

Người hâm mộ vây kín đội tuyển. Ảnh: VIẾT THỊNH

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh và xin chữ ký các cầu thủ. Ảnh: VIẾT THỊNH

Cổ động viên rất đầu tư cho trang phục cổ vũ đón đoàn. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ghi lại hình ảnh cuối cùng ở sân bay trước khi lên xe di chuyển. Ảnh: VIẾT THỊNH