Người dân TP.HCM vẫn chấp hành luật giao thông khi đi ‘bão’ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam
PHẠM HẢI
(PLO)- Sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 33, hàng ngàn người dân TP.HCM đã xuống đường ăn mừng nhưng chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33, hàng ngàn người hâm mộ tại TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng trong không khí cuồng nhiệt nhưng trật tự.
Người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM hòa vào dòng người “đi bão”, vẫy cờ Việt Nam và chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng người dân địa phương trên các tuyến đường trung tâm. Ảnh: PHẠM HẢI
Nhiều em bé được ba mẹ chở theo xuống đường mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, tay cầm trống, đeo cờ đỏ sao vàng, ánh mắt háo hức giữa không khí lễ hội rộn ràng trên các tuyến phố trung tâm TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI