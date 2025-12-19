Người dân TP.HCM vẫn chấp hành luật giao thông khi đi ‘bão’ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam 19/12/2025 07:09

(PLO)- Sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 33, hàng ngàn người dân TP.HCM đã xuống đường ăn mừng nhưng chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.