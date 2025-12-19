Người dân TP.HCM vẫn chấp hành luật giao thông khi đi ‘bão’ mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

PHẠM HẢI

(PLO)- Sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 33, hàng ngàn người dân TP.HCM đã xuống đường ăn mừng nhưng chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33, hàng ngàn người hâm mộ tại TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng trong không khí cuồng nhiệt nhưng trật tự.

z7341658390717_9f28246bde4848e79dfda673036a0336.jpg
Từ khoảng 22 giờ 30, nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ… trở nên sôi động. Cờ đỏ sao vàng rợp trời, tiếng hò reo, trống kèn vang dội nhưng vẫn giữ Luật giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341638438337_a2bee44aa649541c1563584e58cfe0ad.jpg
Các đoàn xe nối dài, người dân hô vang “Việt Nam vô địch”, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại, tạo nên không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341635673824_df4f462a6d9bec7dc34843a2dc1ca391.jpg
Đáng chú ý, dù hòa mình trong dòng người “đi bão”, nhiều người dân vẫn chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341636796650_932a19ad8d1667d7cd106201d71f91d2.jpg
Tại nhiều giao lộ, dòng xe dừng đèn đỏ ngay ngắn sau vạch kẻ đường, xếp hàng thẳng tắp, tạo nên hình ảnh đẹp trong đêm ăn mừng chiến thắng. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341638150307_91e0b304155467ccc1ef420a6af2d168.jpg
Hình ảnh người dân vui mừng nhưng không quên tuân thủ luật giao thông đã góp phần bảo đảm trật tự, an toàn, để niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam thêm trọn vẹn. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341637928460_630036ceff7457d4a0b4d677885a8e09.jpg
z7341663687546_33ee0b431188a0c16cba8e3e547a80a2.jpg
Người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM hòa vào dòng người “đi bão”, vẫy cờ Việt Nam và chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng người dân địa phương trên các tuyến đường trung tâm. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341637173857_0621c880172a1e504dff78da08bb1e70.jpg
Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM trong đêm mừng huy chương vàng SEA Games 33, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tiếng hò reo, kèn trống vang dội khắp phố phường. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341636993675_e9edec66b3f17b8cc9823aced022c952.jpg
Cờ Tổ quốc rợp trời trên đường Nguyễn Huệ khi người dân TP.HCM đổ ra phố mừng U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 sau trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341637663745_2844db6c8a8c38aa9d4bf3a7ff8b3f79.jpg
Những chiếc nồi, mâm inox... được người dân tận dụng làm nhạc cụ, hòa cùng tiếng hò reo, còi xe, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động trong đêm mừng U22 Việt Nam vô địch. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341636074157_639b3fe8380bedf67a11973b2b55537a.jpg
Lực lượng CSGT có mặt tại nhiều giao lộ trung tâm TP.HCM, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn trong thời điểm người dân xuống đường mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI
z7341637506935_9cf454b2937a405a0e02de90cd06dc77.jpg
z7341663685781_6b40bdaec359ae8760d52962e2d1f710.jpg
Nhiều em bé được ba mẹ chở theo xuống đường mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, tay cầm trống, đeo cờ đỏ sao vàng, ánh mắt háo hức giữa không khí lễ hội rộn ràng trên các tuyến phố trung tâm TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI
PHẠM HẢI
