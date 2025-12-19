TP.HCM: Biển người đổ ra đường mừng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 19/12/2025 00:01

(PLO)- Ngay sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33, hàng ngàn người hâm mộ ở TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng.

Ghi nhận của PLO, ngay sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong đêm 18-12, hàng ngàn người dân tại TP.HCM đã đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng để ăn mừng tấm huy chương Vàng tại SEA Games 33 của đội tuyển.

Phố phường bỗng hóa một gia đình lớn, nơi mọi người đều là người hâm mộ chung một niềm vui. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân đổ về trung tâm thành phố sau trận cầu kém may mắn của đội tuyển bóng đá nữ tối qua. Ảnh: PHẠM HẢI

Từ 22 giờ 30, không khí trên các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ rộn ràng với cờ đỏ sao vàng, tiếng hò reo và các đoàn xe diễu hành kéo dài... chật kín người dân mang theo cờ Tổ quốc hô vang "Việt Nam vô địch".

Gia đình chị Quân đi bão. Ảnh: PHẠM HẢI

Người hâm mộ không chỉ cổ vũ bằng những tràng pháo tay, còi, trống mà còn ghi lại những khoảnh khắc chiến thắng qua điện thoại, tạo nên một không khí lễ hội náo nhiệt khắp TP.HCM.

Người dân phấn khởi tại khu vực cầu Ba Son. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiến thắng này là cột mốc quan trọng, khép lại SEA Games 33 thành công rực rỡ của U22 Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cả nước.

Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân ăn mừng chiến thắng. Ảnh: PHẠM HẢI

Hàng ngàn người dân đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm TP ăn mừng. Ảnh: PHẠM HẢI

Dòng người nườm nượp đổ về trung tâm TP. Ảnh: PHẠM HẢI

﻿ ﻿ Khắp nơi tại trung tâm TP đều hô vang hai tiếng Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI

Du khách tây ghi lại khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của người dân TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Đây không chỉ là chiến thắng trên sân cỏ, mà còn là dịp gắn kết tinh thần dân tộc, thổi bùng niềm tự hào về sức mạnh thể thao và tinh thần đoàn kết. Ảnh: PHẠM HẢI

Không khí ăn mừng trên các tuyến phố TP.HCM cũng đang nóng hơn rất nhiều. Ảnh: PHẠM HẢI

"Việt Nam vô địch" - đi đến đâu cũng nghe tiếng reo hò của người dân khi U22 Việt Nam lội ngược dòng giành HCV SEA Games 33, đánh bại U22 Thái Lan. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân hò reo, cầm cờ hô vang "Việt Nam vô địch". Ảnh: HẢI NHI

Người dân TP.HCM ăn mừng chiến thắng U22 Việt Nam trong trận chung kết với U22 Thái Lan. Ảnh: HẢI NHI

Các tuyến đường trung tâm ở TP.HCM đông nghịt người vào lúc 23 giờ 15 phút. Ảnh: HẢI NHI - PHẠM HẢI