TP.HCM: Biển người đổ ra đường mừng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33
PHẠM HẢI
(PLO)- Ngay sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33, hàng ngàn người hâm mộ ở TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng.
Ghi nhận của PLO, ngay sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong đêm 18-12, hàng ngàn người dân tại TP.HCM đã đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng để ăn mừng tấm huy chương Vàng tại SEA Games 33 của đội tuyển.
Phố phường bỗng hóa một gia đình lớn, nơi mọi người đều là người hâm mộ chung một niềm vui. Ảnh: PHẠM HẢI
Người dân đổ về trung tâm thành phố sau trận cầu kém may mắn của đội tuyển bóng đá nữ tối qua. Ảnh: PHẠM HẢI
Từ 22 giờ 30, không khí trên các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ rộn ràng với cờ đỏ sao vàng, tiếng hò reo và các đoàn xe diễu hành kéo dài... chật kín người dân mang theo cờ Tổ quốc hô vang "Việt Nam vô địch".
Gia đình chị Quân đi bão. Ảnh: PHẠM HẢI
Người hâm mộ không chỉ cổ vũ bằng những tràng pháo tay, còi, trống mà còn ghi lại những khoảnh khắc chiến thắng qua điện thoại, tạo nên một không khí lễ hội náo nhiệt khắp TP.HCM.
Chiến thắng này là cột mốc quan trọng, khép lại SEA Games 33 thành công rực rỡ của U22 Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cả nước.
Hàng ngàn người dân đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: PHẠM HẢI
Người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm TP ăn mừng. Ảnh: PHẠM HẢI
Dòng người nườm nượp đổ về trung tâm TP. Ảnh: PHẠM HẢI
Khắp nơi tại trung tâm TP đều hô vang hai tiếng Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI
Đây không chỉ là chiến thắng trên sân cỏ, mà còn là dịp gắn kết tinh thần dân tộc, thổi bùng niềm tự hào về sức mạnh thể thao và tinh thần đoàn kết. Ảnh: PHẠM HẢI
Không khí ăn mừng trên các tuyến phố TP.HCM cũng đang nóng hơn rất nhiều. Ảnh: PHẠM HẢI
"Việt Nam vô địch" - đi đến đâu cũng nghe tiếng reo hò của người dân khi U22 Việt Nam lội ngược dòng giành HCV SEA Games 33, đánh bại U22 Thái Lan. Ảnh: PHẠM HẢI
Người dân hò reo, cầm cờ hô vang "Việt Nam vô địch". Ảnh: HẢI NHI
Các tuyến đường trung tâm ở TP.HCM đông nghịt người vào lúc 23 giờ 15 phút. Ảnh: HẢI NHI - PHẠM HẢI