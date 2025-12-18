Ngược dòng không tưởng, U-22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 18/12/2025 22:12

(PLO)- Cứ ngỡ các tuyển thủ U-22 Việt Nam suy sụp khi bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước hai bàn nhưng với bản lĩnh của những chiến binh, các học trò HLV Kim Sang-sik đã lội dòng nước ngược để thắng lại 3-2.

Cuộc đối đầu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan ở chung kết SEA Games không đơn thuần là một trận tranh huy chương vàng, mà còn là chương tiếp theo của mối duyên nợ kéo dài suốt nhiều thập kỷ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Trước trận đấu này, lịch sử đã ghi nhận hai đội từng năm lần chạm trán nhau ở chung kết SEA Games, trong đó Thái Lan chiếm ưu thế áp đảo với bốn chiến thắng. Việt Nam mới chỉ một lần bước lên đỉnh vinh quang, đó là tại SEA Games 31 năm 2021 trên sân nhà. Chính sự chênh lệch ấy khiến U-22 Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với khát khao mãnh liệt trả lại phần nào “món nợ” trước đối thủ truyền kiếp ngay tại thánh địa Rajamangala.

Hiệp 1 nhạt nhòa của đội khách

HLV Kim Sang-sik lựa chọn phương án an toàn khi giữ nguyên đội hình đã giúp U-22 Việt Nam đánh bại U-22 Philippines 2-0 ở bán kết. Sự ổn định và tính gắn kết được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, trước áp lực rất lớn từ khán giả Thái Lan.

Đình Bắc chơi khó khăn trong vòng vây Thái Lan ở hiệp một. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thực tế trên sân ở hiệp một lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho U-22 Việt Nam. Trong những trận đấu trước gặp Malaysia hay Philippines, đội bóng áo đỏ vận hành khá trơn tru sơ đồ 5-4-1 hoặc biến thể 3-4-3, vừa đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, vừa linh hoạt khi chuyển sang tấn công. Tuy nhiên, khi đối diện với một Thái Lan chơi pressing mạnh mẽ, giàu thể lực và không kém phần tinh quái, các học trò của HLV Kim Sang-sik tỏ ra lúng túng và không thể chơi đúng với khả năng vốn có.

Đình Bắc, niềm hy vọng trên hàng công, gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Những phương án hỗ trợ xung quanh anh không phát huy được hiệu quả, kể cả đội trưởng Khuất Văn Khang với kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Ở khu trung tuyến, Xuân Bắc và Quốc Cường gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ bóng và triển khai lối chơi, thường xuyên bị đối phương áp sát khiến nhịp độ tấn công của U-22 Việt Nam bị bẻ gãy. Hàng phòng ngự cũng không duy trì được sự tỉnh táo cần thiết, với những đường chuyền thiếu chính xác vô tình đẩy đồng đội vào thế khó.

Cảm giác chung là các cầu thủ trẻ Việt Nam bị “khớp” trước lối chơi quyết liệt nhưng đầy tính toán của chủ nhà. Thái Lan không ngại va chạm, nhưng luôn giữ được sự tỉnh táo để tránh phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Ngược lại, U-22 Việt Nam lại mắc sai lầm khi để đối thủ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm. Phút 20, Yotsakon thêm một lần chứng tỏ đẳng cấp của mình với cú sút chuẩn xác, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Thái Lan.

Các học trò HLV Kim Sang-sik có màn lội ngược dòng không tưởng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chưa kịp ổn định lại tinh thần sau bàn thua, U-22 Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh. Saksan có pha đi bóng khá thoải mái bên hành lang trái trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đây là lần hiếm hoi HLV Kim Sang-sik rơi vào thế bị động đến mức buộc phải thay người sớm ngay trong hiệp một. Nhận thấy tuyến giữa thiếu sức chiến đấu, ông quyết định rút Quốc Cường ra sân và tung Thái Sơn vào với hy vọng cải thiện khả năng kiểm soát bóng.

U-22 Việt Nam trỗi dậy

Trong thế không còn gì để mất, U-22 Việt Nam chơi với tinh thần hoàn toàn khác ở hiệp hai. HLV Kim Sang-sik tiếp tục tung vào sân những quân bài chiến lược như Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn, tương tự cách ông từng làm ở bán kết, nơi hai “siêu dự bị” này đều để lại dấu ấn bằng bàn thắng.

Sự thay đổi nhân sự nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 47, Đình Bắc bị thủ môn Sorawat phạm lỗi trong vòng cấm, và chính tiền đạo này đã thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Thái Lan không ngờ bị thua 3 bàn sau hiệp một. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có bàn gỡ, tinh thần thi đấu của U-22 Việt Nam được đẩy lên rất cao. Các cầu thủ áo đỏ liên tục gia tăng sức ép, vây hãm khung thành Thái Lan bằng những pha tấn công dồn dập. Phút 60, từ một tình huống đá phạt góc của Lê Văn Thuận, hai trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức gây áp lực mạnh mẽ khiến hậu vệ Waris lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Không dừng lại ở đó, U-22 Việt Nam còn tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Xuân Bắc có pha dứt điểm cận thành ở khoảng cách chỉ hơn 2 mét nhưng bóng lại chạm người thủ môn Sorawat. Ít phút sau, trung vệ Hiểu Minh cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi cú đánh đầu của anh đưa bóng tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trước sức ép ngày càng lớn, Thái Lan buộc phải giảm nhịp độ trận đấu, chơi chậm và ưu tiên phòng ngự, chờ đợi sơ hở để phản công thay vì tấn công áp đảo như trong hiệp một.

Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân Rajamangala. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bước vào hiệp phụ, cả hai đội đều thi đấu thận trọng, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Thế nhưng, đúng vào thời điểm căng thẳng nhất, các “siêu dự bị” của U-22 Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng.

Phút 95, Thái Sơn có đường chuyền tinh tế cho Lê Văn Thuận trong vòng cấm. Cầu thủ số 10 khéo léo vượt qua hậu vệ đối phương rồi tung cú sút ở cự ly gần, buộc thủ môn Sorawat phải đẩy bóng ra. Nhanh như chớp, Thanh Nhàn băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-2 trong niềm vỡ òa của toàn đội.

Màn ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan ngay trên đất Thái cho thấy tinh thần không bỏ cuộc và một ý chí quật khởi, bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam. Chiếc huy chương vàng SEA Games lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, xứng đáng với những nỗ lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao của U-22 Việt Nam.