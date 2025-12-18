Trung vệ thép của U-22 Việt Nam và trận cuối cùng SEA Games 18/12/2025 08:28

(PLO)- Trước khi vào trận chung kết SEA Games 33, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết U-22 Việt Nam đang bước vào thời khắc quan trọng với tinh thần vô cùng tích cực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trung vệ Hiểu Minh đã ghi 1 bàn thắng cho U-22 Việt Nam tại sân chơi SEA Games mùa này và góp công lớn giúp hàng phòng ngự vững chắc trong 3 trận thắng vừa qua tại Thái Lan.

Theo cầu thủ của CLB PVF-CAND trước trận chung kết gặp đội chủ nhà, U-22 Việt Nam đang ở trạng thái hưng phấn, thoải mái và tràn đầy tự tin sau hành trình dài đã qua. Anh khẳng định mục tiêu góp mặt ở trận đấu cuối cùng không phải điều đến bất ngờ, mà chính là đích đến đã được xác định từ sớm trong quá trình chuẩn bị của toàn đội.

Hiểu Minh chia sẻ rằng việc được thi đấu trong một trận chung kết SEA Games mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Các cầu thủ đều cảm nhận rõ trách nhiệm của mình, đồng thời cũng cảm thấy hào hứng khi đứng trước cơ hội giành danh hiệu. Sự gắn kết trong nội bộ đội bóng là yếu tố quan trọng giúp U-22 Việt Nam duy trì tinh thần ổn định và sự quyết tâm cao độ ở thời điểm mang tính bước ngoặt này.

Hiểu Minh lập công ở trận thắng Malaysia tại vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đánh giá về đối thủ U-22 Thái Lan, trung vệ trẻ cho rằng đây là đội bóng có nhiều cá nhân chất lượng và lối chơi giàu tốc độ. Trong đó, tiền đạo mang áo số 9 Yotsakorn Burapha được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự U-22 Việt Nam. Theo Hiểu Minh, cầu thủ này sở hữu khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất tốt, vì vậy các hậu vệ cần giữ cự ly đội hình hợp lý, chủ động thu hẹp không gian để hạn chế tối đa điểm mạnh của đối phương.

Nói về quá trình chuẩn bị dài hạn, Hiểu Minh cho biết U-22 Việt Nam đã trải qua quãng thời gian tập luyện và thi đấu dài, với nhiều trận đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao. Chính điều đó giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và hiểu nhau hơn trong lối chơi. Trung vệ này thừa nhận phong cách thi đấu của đội có thể không quá hoa mỹ, nhưng đó luôn là cách chơi đã được xây dựng dựa trên sự kỷ luật và hiệu quả. Với các cầu thủ phòng ngự, nhiệm vụ quan trọng nhất khi bước ra sân vẫn là bảo vệ khung thành, trong khi việc ghi bàn được đặt niềm tin vào các tiền đạo.

Nhắc lại trận bán kết đầy thử thách trước U-22 Philippines, cầu thủ này cho biết những lời động viên của HLV Kim Sang-sik trong giờ nghỉ giữa hiệp đã tạo ra sự thay đổi lớn về tinh thần. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh đây là thời điểm để từng cá nhân thể hiện trách nhiệm, khát khao cống hiến và sẵn sàng vượt qua giới hạn của bản thân vì màu cờ sắc áo. Theo Hiểu Minh, chính thông điệp ấy đã giúp các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn trong hiệp đấu còn lại.

Hiểu Minh cùng đồng đội sẽ chơi hết mình ở trận cuối SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cũng được xem là nguồn động lực tinh thần rất lớn đối với U-22 Việt Nam. Trung vệ Hiểu Minh cho biết khoảnh khắc nhìn lên khán đài trong lúc khởi động, thấy đông đảo cổ động viên Việt Nam hiện diện, mang lại cảm giác tự hào và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn đội. Anh tin rằng nếu sân Rajamangala chật kín khán giả ở trận chung kết, bầu không khí cuồng nhiệt sẽ càng thôi thúc các cầu thủ thi đấu với tinh thần cao nhất.

Trước khả năng trận đấu có thể kéo dài sang hiệp phụ hoặc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, Hiểu Minh khẳng định U-22 Việt Nam đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Anh nhấn mạnh dù thi đấu bao nhiêu phút, toàn đội vẫn sẽ giữ vững sự tập trung và tinh thần chiến đấu đến cùng.

Cuối cùng, trung vệ này nhắc lại ký ức đẹp khi đội tuyển quốc gia Việt Nam từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2024 ngay tại sân Rajamangala. Theo anh, đó cũng là thông điệp mà HLV Kim Sang-sik truyền tải đến các cầu thủ trẻ, như một lời khích lệ rằng nếu các đàn anh đã làm được, thì thế hệ U-22 cũng hoàn toàn có thể tiếp bước và viết tiếp trang sử đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.