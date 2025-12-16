HLV của U-22 Thái Lan: 'U-22 Việt Nam rất mạnh' 16/12/2025 13:29

(PLO)- HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U-22 Thái Lan thừa nhận U-22 Việt Nam rất mạnh, nhưng để vô địch SEA Games 33, họ phải thắng những đội mạnh nhất.

"Thái Lan chỉ còn một bước nữa là giành được HCV bóng đá", tờ Bangkok Post (Thái Lan) bình luận sau khi đội nhà thắng khó 10 người của U-22 Malaysia với tỉ số 1-0 ở bán kết SEA Games 33 vào đêm qua 15-12 để gặp U-22 Việt Nam trong trận chung kết.

"Thái Lan chỉ còn một bước nữa là giành lại ngôi vị thống trị bóng đá khu vực sau khi đánh bại Malaysia 1-0 trong trận bán kết SEA Games căng thẳng và gián đoạn tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala tối thứ Hai", Bangkok Post chia sẻ.

Trận đấu, bị chi phối bởi một tấm thẻ đỏ sớm của U-22 Malaysia và những khoảng thời gian dài Thái Lan gây sức ép đầy khó khăn, nhưng đội chủ nhà đã làm đủ để giành vé vào trận tranh HCV SEA Games 33 với U-22 Việt Nam, đội đã đánh bại Philippines 2-0 trong trận bán kết còn lại.

Bước ngoặt đến gần như ngay khi Malaysia kịp ổn định lối chơi. Aiman ​​Yusuf Nabil, người đã nhận thẻ vàng ở phút thứ sáu vì pha phạm lỗi vụng về với Iklas Sanron, lại phạm lỗi lần thứ hai chỉ vài phút sau đó, tạo cơ hội cho Thái Lan được hưởng một quả đá phạt nguy hiểm. Yotsakorn Burapha, đã bước lên và tung cú sút tuyệt đẹp bằng chân phải vào góc cao khung thành, giúp Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ tám.

Nhiệm vụ của Malaysia càng trở nên khó khăn hơn ở phút thứ 16 khi Aiman, trong lúc tranh chấp bóng, đã kéo ngã Iklas và nhận thẻ vàng thứ hai. Chỉ còn 10 người trong phần còn lại của trận đấu, Malaysia buộc phải lùi sâu phòng ngự, khiến Thái Lan kiểm soát bóng nhưng lại có rất ít khoảng trống để khai thác.

Mặc dù vậy, Malaysia vẫn tạo ra được những pha nguy hiểm rải rác. Danish Hakimi đã buộc Sorawat Phosaman phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc bằng cú đánh đầu ngay từ đầu trận, trong khi cú đá phạt của Hashim Haiqal giữa hiệp lại đòi hỏi thủ môn Thái Lan phải can thiệp thêm một lần nữa. Thái Lan, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển hóa sự áp đảo thành những cơ hội rõ rệt.

U-22 Thái Lan thắng khó U-22 Malaysia 1-0 để vào chung kết SEA Games 33 gặp U-22 Việt Nam. ẢNH: BANGKOK POST

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U-22 Thái Lan đã tìm cách tạo thêm động lực sau giờ nghỉ giữa hiệp, tung Chaiyaphon Otton và Waris Choothong vào sân trước khi chuyển sang sử dụng Chawanwit Saelao.

Những thay đổi đã mang lại sự linh hoạt hơn trong cách Thái Lan triển khai tấn công, với việc Yotsakorn vẫn là trung tâm trong những cơ hội ghi bàn tốt nhất của Thái Lan. Hai lần Yotsakorn suýt ghi bàn nhân đôi cách biệt, lần đầu tiên bị cản phá ở cột gần, sau đó cú sút bằng chân trái của anh đi chệch khung thành trong gang tấc sau pha phối hợp đẹp mắt với Thanakrit Chotmuangpak.

U-22 Malaysia, dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường, tiếp tục gây khó khăn cho đội chủ nhà. Thanakrit phối hợp tốt với đội trưởng Seksan Ratree trước khi buộc đối phương phải cản phá một lần nữa, và Chawanwit sút bóng vọt xà ngang sau một pha phá bóng thiếu chính xác, bóng rơi vào vị trí thuận lợi cho anh. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai quyết định vẫn chưa đến, khiến Thái Lan phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng khi Malaysia dồn lên tấn công trong tuyệt vọng.

Sau khi trận đấu kết thúc đầy khó khăn, HLV Thawatchai của Thái Lan hài lòng vì đội của ông đã đạt được mục tiêu tối thiểu.

“Chúng tôi đến đây để vào chung kết SEA Games 33, và chúng tôi đã làm được điều đó", HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul của U-22 Thái Lan nói, “Tất cả mọi người – cầu thủ, nhân viên, người hâm mộ – đều muốn điều giống nhau: chức vô địch SEA Games. U-22 Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất khu vực, và chúng tôi luôn dự đoán sẽ gặp họ. Nếu muốn trở lại vị trí số một, chúng ta phải đánh bại những đội mạnh nhất".

Trận chung kết SEA Games 33 giữa chủ nhà Thái Lan và U-22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18-12. HLV Thawatchai nhấn mạnh việc hồi phục sức khỏe là vô cùng quan trọng. “Nhiều cầu thủ có khối lượng công việc nặng nề từ CLB của họ, vì vậy chúng tôi đã cố gắng quản lý thời gian thi đấu một cách cẩn thận. Bây giờ ưu tiên là giúp mọi người lấy lại sức lực và sẵn sàng", ông chia sẻ.

Yotsakorn, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết giữa Thái Lan và Malaysia, cho biết anh rất vui vì cú sút phạt của mình đã mang lại chiến thắng cho đội nhà.

“Chúng tôi luyện tập những cú sút đó, nhưng không phải lúc nào cũng vào lưới,” Yotsakorn vừa nói vừa cười. “Hôm nay thì được rồi. Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng. Tôi hy vọng người hâm mộ Thái Lan sẽ lấp đầy sân vận động, chúng tôi muốn mang HCV về nhà".