Lý do Onana thất bại, còn Lammens thành công ở MU 16/12/2025 11:46

Andre Onana hiện đang được MU cho mượn tại Trabzonspor và người kế nhiệm anh tại "quỷ đỏ" thành Manchester là Senne Lammens, vẫn chưa gặp khó khăn tại Old Trafford như thủ môn người Cameroon. Một cựu danh thủ của MU đã chỉ ra lý do Onana thất bại tại MU.

Cựu thủ môn người Úc của Manchester United, Mark Bosnich, tin rằng thủ môn người Bỉ Senne Lammens đã chứng tỏ anh không có nguy cơ gặp phải những vấn đề tương tự như người tiền nhiệm là thủ môn người Cameroon Andre Onana.

Lammens gia nhập MU từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, gần như chấm dứt sự nghiệp của Onana tại Old Trafford, dù anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng một ngày nào đó trở lại Anh. Tuyển thủ Cameroon đã chuyển đến CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor theo dạng cho mượn chỉ vài ngày sau đó.

Trong khi đó, Mark Bosnich từng có hai giai đoạn khoác áo đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson trước khi mất vị trí vào tay Fabien Barthez, và cũng chứng kiến ​​Massimo Taibi gặp khó khăn sau khi gia nhập MU từ Venezia. Onana cũng có một sự chuyển đổi tương tự như Taibi, tỏa sáng ở Serie A nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn tại Old Trafford, với một số màn trình diễn ấn tượng bị lu mờ bởi một số sai lầm nghiêm trọng.

Lý do Onana thất bại, còn Lammens thành công tại MU đã được Bosnich chỉ ra. ẢNH: MIRROR

"Onana đã chơi xuất sắc ở Inter Milan. Họ cùng nhau lọt vào chung kết Champions League. Inter Milan có thể đã giành chiến thắng (trước Man City trong trận chung kết) nếu Romelu Lukaku tận dụng được cơ hội ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối," Bosnich nói với tờ The Mail (Anh), "Nhưng ở đó, Onana cũng có những hậu vệ xuất sắc phía trước.

Andre Onana được bảo vệ rất, rất tốt. Rồi cậu ấy đến Manchester United và không còn được bảo vệ tốt như vậy nữa, cộng thêm lối chơi quyết liệt của Premier League, khiến Onana đã gặp khó khăn trong việc khẳng định bản thân.

Tôi không thấy Lammens gặp phải những vấn đề đó. Cậu ấy mới chỉ 23 tuổi nhưng đã chứng minh được khả năng xử lý mọi tình huống. Cậu ấy rất, rất giỏi dùng chân. Cậu ấy làm tôi nhớ đến Thibault Courtois, người cũng là người Bỉ. Lammens đã hòa nhập rất nhanh. Cậu ấy còn trẻ nhưng tôi nghĩ Manchester United đã tìm được thủ môn lâu dài của mình rồi".

HLV của Man United, Ruben Amorim, bày tỏ sự cảm thông với Onana sau những khó khăn mà thủ môn này gặp phải mùa giải trước, nhưng khẳng định đã đến lúc cần có sự thay đổi. “Chúng ta đã thấy Andre Onana có một mùa giải rất, rất tốt tại Inter Milan. Chất lượng của cậu ấy là có. Nhưng chúng ta đang ở trong CLB mà đôi khi, trong thời điểm hiện tại, mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn”, Amorim nói sau khi quyết định thay đổi vị trí người gác đền tại MU, "Bạn có thể rất giàu kinh nghiệm nhưng ở CLB này, áp lực đôi khi đè nặng lên từng chi tiết nhỏ.

Tôi nghĩ chúng tôi hiểu rằng cần phải có sự thay đổi. Đôi khi khó có thể chỉ ra lý do cụ thể. Đó là do màn trình diễn, do những khoảnh khắc không may. Sự thiếu may mắn trong một số thời điểm đã gây khó khăn cho Onana, gây khó khăn cho chúng tôi. Suy nghĩ của chúng tôi là cần có sự thay đổi ở vị trí thủ môn".

Senne Lammens được đưa vào đội hình chính một cách từ từ, khi HLV Amorim để thủ môn người Bỉ ngồi dự bị ba trận trước khi đưa anh vào đội hình chính thay thế Altay Bayindir. Mặc dù chỉ giữ sạch lưới một trận, sự chắc chắn trong khung thành của Lammens đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ Senne Lammens tiếp tục bắt chính trong trận Manchester United gặp Bournemouth trên sân nhà Old Trafford ở vòng 16 Premier League vào sáng nay 16-12. Kết quả Manchester United đã hòa 4-4 trước Bournemouth.