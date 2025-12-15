MU hé lộ cột mốc quan trọng trong kế hoạch trị giá 2 tỉ bảng Anh 15/12/2025 07:29

MU đã công bố kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi hồi tháng 3, nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ đã phải kiên nhẫn sau một loạt thách thức trong quá trình phát triển. Bây giờ, MU hé lộ cột mốc quan trọng trong kế hoạch trị giá 2 tỉ bảng Anh xây sân Old Trafford mới.

Theo đó, giám đốc điều hành của Manchester United, Collette Roche, tiết lộ CLB đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng trong kế hoạch tái phát triển sân vận động Old Trafford mới. Manchester United đã công bố các mô hình thu nhỏ và hình ảnh về diện mạo sân vận động mới, dự kiến ​​​​có chi phí 2 tỉ bảng Anh, tại một sự kiện ở London hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, một số vấn đề đã phát sinh trong giai đoạn phát triển đã dẫn đến sự chậm trễ của dự án tỉ đô này. Giờ đây, Roche tự tin rằng năm mới sẽ đánh dấu giai đoạn tiếp theo của dự án, với việc thành lập một "Tập đoàn phát triển thị trường" dự kiến ​​diễn ra vào tháng Giêng năm sau.

MU hé lộ cột mốc quan trọng về kế hoạch trị giá 2 tỉ bảng Anh xây dựng sân Old Trafford mới. ẢNH: Foster + Partners

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports , giám đốc điều hành của Manchester United Collette Roche giải thích: "Chúng tôi vẫn còn tham vọng rất lớn là xây dựng một sân vận động mới tại Old Trafford. Rõ ràng là còn rất nhiều việc cần phải làm để chúng tôi có thể bắt đầu thi công.

Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành nhiều cuộc đàm phán với các chủ đất địa phương để đảm bảo có được mảnh đất tốt nhất mà chúng tôi muốn xây dựng sân vận động này, với hy vọng nó sẽ tồn tại hơn 100 năm. Và song song đó, chúng tôi đang tích cực làm việc với chính quyền địa phương để hiện thực hóa điều đó.

Chúng tôi sẽ chính thức ra mắt "Tập đoàn phát triển thị trường" vào tháng Giêng và tôi nghĩ đó sẽ là một cột mốc quan trọng, nếu có thể nói như vậy, xét về khía cạnh tái thiết rộng lớn hơn. Chúng tôi thực sự rất tham vọng, rất nhiều công việc đang được tiến hành - mặc dù là ở hậu trường - và hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm có thể công bố một số tin tức quan trọng hơn".

Một trở ngại mà Manchester United phải vượt qua là với Freightliner, công ty sở hữu nhà ga đường sắt bao quanh sân Old Trafford. Việc đảm bảo quyền sử dụng phần đất này vẫn rất quan trọng đối với dự án, và các nguồn tin từ CLB cho biết họ tin tưởng rằng một thỏa thuận sẽ đạt được.

Vào tháng Hai, đồng chủ sở hữu của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, cho rằng sân vận động có thể được khánh thành sớm nhất vào năm 2030. Chính phủ Anh sẽ không đầu tư tiền vào sân vận động, nhưng họ sẽ hỗ trợ dự án tái phát triển khu vực quanh sân Old Trafford.

Collette Roche đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây sân mới của MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Phát biểu trên podcast The Added Time, Thị trưởng vùng Greater Manchester, Andy Burnham, cho biết: "Vấn đề không phải là cho họ tiền vì chúng ta có một nguyên tắc rất rõ ràng ngay từ đầu hành trình này với "Tập đoàn Phát triển Thị trưởng". Manchester United sẽ tự chi trả cho việc xây dựng sân vận động. Sẽ không có một xu tiền công nào được sử dụng cho việc này.

Nhưng chúng ta hoàn toàn có vai trò trong việc làm cho mọi thứ xung quanh sân vận động trở nên tốt nhất có thể vì lợi ích kinh tế mà điều đó mang lại. Nếu bạn nghĩ về điều đó, có một nhà ga xe lửa phía sau khán đài và nó đã không được sử dụng trong nhiều năm vì lý do an toàn.

Một phần của kế hoạch là di dời nhà ga đó một chút, có thể đến gần một nơi nào đó, và sau đó nhà ga sẽ được mở cửa trở lại, mang lại lợi ích to lớn cho các cộng đồng hiện hữu; Gorst Hill, Stretford và những người sống ở đó, vì vậy lợi ích công cộng của việc này sẽ rất lớn. Hàng ngàn ngôi nhà mới, hàng ngàn việc làm mới, vì vậy phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn nhiều so với diện tích đất đai".