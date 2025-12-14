Dậy sóng trước thông tin Ronaldo tham gia loạt phim bom tấn Fast and Furious 14/12/2025 12:44

Vin Diesel đã đưa ra một tuyên bố táo bạo liên quan đến Cristiano Ronaldo và loạt phim đình đám Fast and Furious, sau khi cả hai được bắt gặp tươi cười rạng rỡ trong một bức ảnh trên Instagram hồi đầu tuần này.

Vin Diesel tuyên bố rằng Cristiano Ronaldo đã được viết riêng một vai diễn trong phần tiếp theo của loạt phim Fast and Furious. Ngôi sao Hollywood đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng thần tượng bóng đá người Bồ Đào Nha trên Instagram tuần này, cho thấy cả hai đang mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

Và chú thích cho bức ảnh, Vin Diesel - tên thật là Mark Sinclair - viết: "Mọi người đều hỏi liệu anh ấy (Ronaldo) có tham gia vào thế giới Fast and Furious không... Tôi phải nói với các bạn rằng anh ấy là một nhân vật có thật. Chúng tôi đã viết một vai diễn dành cho anh ấy... @cristiano".

Siêu sao Hollywood Vin Diesel đăng tải bức ảnh này và hé lộ Ronaldo có thể tham gia phần phim Fast and Furious cuối cùng. ẢNH: INSTAGRAM VIN DIESEL

Và không mất nhiều thời gian để mạng xã hội dậy sóng sau khi bức ảnh được đăng tải, với nhiều người dùng bình luận bày tỏ sự phấn khích khi thấy Ronaldo rời sân cỏ để xuất hiện trên màn ảnh rộng. Một người hài hước nói: "Chúng ta đã có Cristiano Ronaldo trong Fast X trước cả GTA 6 rồi, thật là điên rồ!", trong khi người khác thêm vào: "Khi những huyền thoại gặp nhau, hãy chờ đợi những điều vĩ đại".

Phần tiếp theo của loạt phim Fast & Furious là Fast & Furious 11, dự kiến ​​sẽ được quảng bá với khẩu hiệu "Fast Forever". Đây cũng được cho là phần phim cuối cùng của loạt phim, vốn được khởi chiếu lần đầu vào năm 2001 với sự tham gia của Vin Diesel, Michelle Rodriguez và cố diễn viên Paul Walker.

Loạt phim đua xe đường phố dự kiến ​​sẽ ra mắt phần tiếp theo vào năm 2026, bất chấp những lần trì hoãn gần đây, và những người yêu điện ảnh có thể sẽ thấy Ronaldo góp mặt, nếu những lời tuyên bố của Vin Diesel là đúng sự thật. Điều này diễn ra sau khi Ronaldo đã thông báo rằng anh sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh vào đầu năm nay.

Hồi tháng Tư, siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ronaldo tiết lộ rằng anh đã thành lập hãng phim riêng của mình cùng với nhà sản xuất và đạo diễn phim người Anh, Matthew Vaughn. Một tuyên bố trên tài khoản X của Ronaldo vào thời điểm đó có nội dung: "Cristiano Ronaldo yêu thích phim ảnh; Matthew Vaughn yêu thích thể thao - và cả hai đều yêu thích những câu chuyện hay.

Cả hai đều là những nhà vô địch đột phá trong lĩnh vực của mình và giờ đây sẽ kết hợp thế giới thể thao và nghệ thuật kể chuyện thông qua việc ra mắt UR MARV, một hãng phim liên doanh độc lập ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời vẫn tôn trọng truyền thống.

Thông qua UR MARV, Ronaldo và Vaughn đã cùng nhau tài trợ và sản xuất hai bộ phim hành động và sắp bắt đầu phần thứ ba trong cùng loạt phim. Chúng tôi mong sớm công bố ngày phát hành đầu tiên".

Thông tin này xuất hiện khi Ronaldo dường như đang dần khép lại sự nghiệp bóng đá lẫy lừng, sự nghiệp đã khẳng định vị thế của anh như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, với những quãng thời gian huyền thoại tại Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al Nassr.

Ronaldo vẫn cùng tuyển Bồ Đào Nha đá vòng bảng World Cup 2026 ngay từ đầu. ẢNH: UEFA

Hiện Ronaldo đang có hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 và World Cup mùa hè tới ở Bắc Mỹ sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của CR7 với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, việc tiền đạo này tham dự giải đấu đã trở thành chủ đề bàn tán vào tháng trước khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dùng cùi chỏ đánh vào Dara O'Shea trong trận đấu vòng loại với Ireland.

Mặc dù hành vi bạo lực thường bị phạt cấm thi đấu ba trận, nhưng Ronaldo đã được hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu trận thứ hai và thứ ba trong một năm. Sau khi treo giò trong trận đấu vòng loại cuối cùng của Bồ Đào Nha với Armenia, Ronaldo sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào ở vòng bảng World Cup 2026 của đội tuyển Bồ Đào Nha tại giải đấu mùa hè tới trừ khi anh phạm lỗi tương tự.

Một tuyên bố từ liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết: "Nếu Cristiano Ronaldo phạm lỗi khác có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, án treo giò được nêu trong quyết định kỷ luật sẽ tự động bị hủy bỏ và hai trận treo giò còn lại phải được thi hành ngay lập tức".