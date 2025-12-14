Salah phá kỷ lục của Rooney 14/12/2025 11:56

Mohamed Salah đã trở lại đội hình Liverpool của Arne Slot vào đêm qua 13-12 để đối đầu với Brighton ở vòng 16 Premier League, bất chấp những đánh giá không mấy thiện chí về mối quan hệ giữa anh và HLV vào cuối tuần trước. Và cuối cùng Salah phá kỷ lục của Rooney, huyền thoại của Manchester United.

Theo đó, Mohamed Salah đã vượt qua kỷ lục về số lần tham gia ghi bàn cho một CLB của Wayne Rooney trong trận đấu giữa Liverpool và Brighton and Hove Albion. Cầu thủ người Ai Cập ngồi dự bị trong trận đấu này, đây là lần thứ tư liên tiếp Salah ngồi dự bị ở Ngoại hạng Anh, sau khi không còn được HLV Arne Slot trọng dụng .

Tuy nhiên, giữa hiệp một, cầu thủ 33 tuổi Salah được tung vào sân thay thế Joe Gomez, và các cổ động viên Liverpool trên sân Anfield đã chào đón anh bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Khi đó, Liverpool đã dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng mở tỷ số của Hugo Ekitike ở phút đầu tiên.

Mo Salah đã kiến ​​tạo cho cầu thủ người Pháp lập cú đúp trong hiệp hai ấn định tỉ số 2-0 cho Liverpool, nâng tổng số lần tham gia vào bàn thắng cho một CLB duy nhất của anh tại Premier League lên 277 (bao gồm 188 bàn thắng và 89 pha kiến ​​tạo).

Pha kiến ​​tạo đó cũng giúp Salah vượt qua kỷ lục lâu năm của Rooney với 276 lần tham gia vào bàn thắng, bao gồm 183 bàn thắng và 93 pha kiến ​​tạo trong thời gian thi đấu cho MU. Tuy nhiên, Salah vẫn đứng thứ ba trong danh sách về số lần tham gia vào bàn thắng cho nhiều CLB, kém xa so với 324 lần của Alan Shearer và 311 lần của Rooney tại MU và Everton.

Rooney là huyền thoại của Manchester United. Press Association

Điều này diễn ra sau khi người hâm mộ Liverpool bày tỏ rõ ràng cảm xúc của họ về tình hình hiện tại của Salah. Cầu thủ người Ai Cập đã đưa ra đánh giá gay gắt về mối quan hệ của anh với HLV Arne Slot sau trận hòa 3-3 của Liverpool với Leeds United cuối tuần trước.

Căng thẳng đã dâng cao trước khi trận đấu bắt đầu, bởi đây là trận đấu thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà Salah bị đẩy xuống băng ghế dự bị. Và sau trận đấu, Salah đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình với các phóng viên.

Salah nói: "Tôi không biết phải nói gì. Chuyện này thật buồn cười, tôi không thể tin được. Đây là một kết quả đáng thất vọng đối với toàn đội. Chúng tôi đã để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn. Tôi không thể giúp đỡ các đồng đội vì tôi ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi không thể tin được mình lại phải ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút.

Đây là lần thứ ba rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tôi rất thất vọng, tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB này trong nhiều năm, đặc biệt là mùa giải trước. Có vẻ như CLB đã bỏ rơi tôi. Tôi cảm thấy như vậy. Ai đó muốn đổ hết lỗi cho tôi.

Liverpool đã hứa hẹn rất nhiều với tôi vào mùa hè. Giờ tôi đang ngồi dự bị, nên tôi có thể nói rằng họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt với Arne Slot. Giờ thì chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa và tôi không biết tại sao. Hình như ai đó không muốn tôi ở trong CLB".

Ngoài ra, Mohamed Salah cũng ám chỉ rằng trận đấu với Brighton có thể là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool, dù anh chỉ mới ký gia hạn hợp đồng với CLB hồi đầu năm nay.

Salah phá kỷ lục của Rooney tại Premier League. ẢNH: LIVERPOOL FC

Ngôi sao người Ai Cập nói thêm: "Tôi đã gọi cho bố mẹ và bảo họ đến xem trận đấu với Brighton. Việc tôi có được ra sân hay không không quan trọng. Tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian này. Tôi chỉ đơn giản là sẽ ở Anfield và nói lời tạm biệt với người hâm mộ trước thềm Cúp bóng đá châu Phi, bởi vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó. Thành thật mà nói, tôi thấy điều đó không thể chấp nhận được.

Nếu tôi ở một CLB khác, mọi CLB đều sẽ bảo vệ cầu thủ của mình. Còn bây giờ thì, "Hãy đổ lỗi cho Mo Salah vì cậu ta là vấn đề của đội". Tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không phải tranh giành vị trí của mình mỗi ngày vì tôi đã xứng đáng với nó. Tôi không quan trọng hơn CLB. Tôi không quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi đã đạt được vị trí này".

Salah hiện đã sẵn sàng hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia Ai Cập để tham dự AFCON, giải đấu diễn ra đến giữa tháng Giêng năm sau. Và với kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sắp diễn ra, vẫn chưa rõ liệu tiền đạo đã cống hiến 8 năm sự nghiệp cho Merseyside có tiếp tục ở lại CLB vào ngày 1-2-2026 hay không.

Hiện Liverpool đã tạm vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League với 26 điểm, kém ngôi đầu bảng của Arsenal tới 10 điểm, đội cũng giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân nhà Emirates trước Wolves.