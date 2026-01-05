MU mất bao nhiêu tiền bồi thường sau khi sa thải HLV Amorim? 05/01/2026 18:17

Vài giờ sau trận hòa 1-1 chủ nhà Leeds United, kết quả khiến Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và làm dấy lên thêm nhiều hoài nghi về hướng đi của đội bóng, MU quyết định sa thải HLV Amorim.

Sự ra đi của Amorim không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn kéo theo hệ quả tài chính nặng nề cho Manchester United. Theo nguồn tin từ The Athletic, Quỷ đỏ buộc phải chi trả toàn bộ khoản bồi thường theo hợp đồng đã ký với HLV Amorim vào tháng 11-2024. Với 18 tháng còn lại trong hợp đồng kéo dài đến năm 2027, số tiền mà MU phải thanh toán cho nhà cầm quân 40 tuổi này được ước tính ít nhất vào khoảng 10 triệu bảng.

Trước đó, Manchester United đã phải chi gần 10 triệu bảng để giải phóng Amorim khỏi hợp đồng với Sporting Lisbon, đồng thời trả cho ông mức lương cơ bản lên tới 6,5 triệu bảng mỗi năm. Việc chấm dứt hợp đồng sớm khiến tổng chi phí dành cho Amorim trở thành một gánh nặng không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh CLB vẫn đang chịu áp lực tài chính từ những quyết định nhân sự trước đây.

HLV Amorim chia tay MU sau 14 tháng ngồi ghế nóng. Ảnh: EPA.

Khoản bồi thường này càng trở nên nhạy cảm khi Sir Jim Ratcliffe, cổ đông thiểu số nắm quyền kiểm soát mảng bóng đá, từng phải chấp thuận chi 14,5 triệu bảng để đền bù cho HLV Erik ten Hag và đội ngũ của ông sau khi gia hạn hợp đồng rồi sa thải chỉ trong vài tháng. Việc liên tiếp “đốt tiền” vì các quyết định trên băng ghế huấn luyện đang khiến ban lãnh đạo MU hứng chịu nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Về mặt chuyên môn, Amorim rời Old Trafford với thành tích khiêm tốn. Ông chỉ giành được 24 chiến thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, trở thành một trong ba HLV chính thức có tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử Manchester United. Dù từng được kỳ vọng mang đến luồng gió mới sau thành công tại Sporting, Amorim không thể giúp đội bóng duy trì sự ổn định cần thiết, đặc biệt trong những thời điểm then chốt.

Căng thẳng giữa Amorim và thượng tầng CLB đã âm ỉ từ lâu và bùng phát công khai sau trận hòa Leeds. Trong buổi họp báo, ông ám chỉ sự bất đồng sâu sắc với ban lãnh đạo bóng đá, đồng thời nhấn mạnh rằng mình đến Man United với vai trò một nhà quản lý thực thụ, chứ không phải chỉ là người huấn luyện thuần túy. Những phát biểu này được xem là dấu hiệu của sự rạn nứt hậu trường, khiến mối quan hệ giữa hai bên không thể hàn gắn.

MU nhanh chóng sa thải HLV Amorim dù tốn rất nhiều tiền bồi thường. Ảnh: EPA.

Theo The Athletic, quyết định sa thải Amorim được đưa ra sau khi giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox thống nhất rằng sự đổ vỡ trong nội bộ đã vượt quá giới hạn có thể kiểm soát. Dù Amorim từng cho rằng ông sẽ gắn bó với MU đến hết hợp đồng năm 2027, thực tế đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, Manchester United đã phát đi thông cáo xác nhận sự ra đi của Amorim. Trong đó, CLB thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết nhằm tạo cơ hội tốt nhất để đội bóng cải thiện vị trí tại Ngoại hạng Anh. HLV Darren Fletcher của đội U-18, sẽ tạm thời nắm quyền và dẫn dắt đội trong trận gặp Burnley sắp tới.

Một lần nữa, Manchester United bước vào giai đoạn chuyển giao với nhiều dấu hỏi, trong khi bài toán tài chính xoay quanh những khoản bồi thường khổng lồ tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Old Trafford.