Cực sốc: Lý do HLV Amorim chính thức bị MU sa thải 05/01/2026 17:21

(PLO)- Manchester United đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Amorim, khép lại quãng thời gian hơn một năm đầy biến động của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Động thái của Manchester United được đưa ra chỉ ít giờ sau khi HLV Amorim công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Leeds United, một phát ngôn được xem là “giọt nước tràn ly” trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai bên.

Amorim, 40 tuổi, rời Manchester United sau 14 tháng được mô tả là hỗn loạn, cả về chuyên môn lẫn nội bộ. Trong quãng thời gian đó, ông chỉ giành được 24 chiến thắng sau 63 trận trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích tệ nhất của một HLV Quỷ đỏ trong hơn nửa thế kỷ, kể từ thời Frank O’Farrell – người từng bị sa thải năm 1971 với tỷ lệ thắng còn thấp hơn đôi chút.

Theo các nguồn tin từ Anh, HLV Amorim đã được thông báo về quyết định sa thải và rời CLB ngay lập tức. Trong thời gian chờ bổ nhiệm chiến lược gia mới, cựu tiền vệ Darren Fletcher nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng với tư cách tạm quyền.

HLV Amorim rời ghế nóng ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Thực tế, chiếc ghế của Ruben Amorim đã lung lay từ trước, nhưng bài phát biểu gây chấn động trong buổi họp báo sau trận Leeds được xem là bước ngoặt quyết định. Khi đó, ông công khai phàn nàn về việc bị gọi là “HLV trưởng”, đồng thời khẳng định mình muốn được xem là một “nhà quản lý” với quyền hạn rộng hơn. HLV Amorim cũng không giấu sự bất mãn với giám đốc bóng đá Jason Wilcox, đặc biệt sau khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ cánh Antoine Semenyo từ Bournemouth đổ bể.

Dù từng tuyên bố sẽ không từ chức, Amorim vẫn yêu cầu được trao thêm quyền kiểm soát trong bối cảnh Manchester United rơi vào thế bế tắc trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay ông. Ban lãnh đạo Old Trafford đã lựa chọn phương án mạnh tay, chấm dứt hợp đồng với cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon.

Về mặt chuyên môn, HLV Amorim cũng không thể thuyết phục giới chủ bằng kết quả trên sân. Mùa giải trước, ông để thua Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League và chỉ giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League. Dù mùa giải hiện tại có dấu hiệu cải thiện, hàng phòng ngự của đội bóng vẫn là điểm yếu chí mạng. Bàn thắng của Brenden Aaronson tại Elland Road khiến MU trải qua 15 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên sân khách, chuỗi thành tích tệ nhất trong lịch sử CLB.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha chính thức mất việc ở MU. Ảnh: EPA.

Kể từ khi HLV Amorim lên nắm quyền, Manchester United chỉ một lần duy nhất thắng liền hai trận, đó là giai đoạn họ nối dài thành ba chiến thắng trong chuỗi năm trận bất bại hồi tháng 10. Ngoài ra, ông còn hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự bảo thủ với sơ đồ 3-4-3 ưa thích. Chỉ đến gần đây, Amorim mới thừa nhận rằng hệ thống này sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu CLB không chi ra “rất nhiều tiền”.

Những phát ngôn thẳng thắn, thậm chí gây sốc, cũng góp phần đẩy HLV Amorim vào thế khó. Hồi tháng 8, sau thất bại cay đắng trước Grimsby Town tại Carabao Cup, ông từng thừa nhận có lúc “ghét” các cầu thủ của mình và đôi khi nghĩ đến chuyện “từ chức”. Với Manchester United, quyết định sa thải HLV Amorim có thể mở ra một chương mới, nhưng cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về định hướng lâu dài của đội bóng từng thống trị bóng đá Anh.