Odeh Al Fakhoury sẽ làm mệt mỏi hàng phòng ngự U-23 Việt Nam! 05/01/2026 13:20

Tay săn bàn Odeh Al Fakhoury là ngôi sao nổi trội không chỉ ở U-23 Jordan, đối thủ đầu tiên tại bảng A giải U-23 châu Á của U-23 Việt Nam, mà còn ở cả bóng đá Jordan.

Odek Al Fakhoury, 20 tuổi có nhiều kỷ lục của bóng đá Jordan, anh từng là cầu thủ trẻ tuổi nhất (17 tuổi) đá giải ngoại hạng Jordan trong màu áo CLB Al Hussein, là tuyển thủ quốc gia trẻ tuổi nhất (19 tuổi) lịch sử đội tuyển Jordan.

Al Fakhoury là tác giả bàn thắng trận Jordan hòa Nhật Bản 1-1. Ảnh: CTP

Nếu không gặp vấn đề chấn thương, chắc chắn Al Fakhoury sẽ khoác áo tuyển Jordan dự World Cup 2026. Bởi hiện nay dù chỉ bước qua tuổi 20 hơn một tháng, nhưng anh đã là sự lựa chọn không thể thiếu của tuyển quốc gia Jordan.

Odeh Al Fakhoury vừa cùng tuyển Jordan có ngôi á quân Arab World Cup 2025 kết thúc cách đây gần một tháng.

Tuyển Jordan còn thể hiện sự tiến bộ nhanh ở Asian Cup 2023 khi đánh bại Hàn Quốc ở bán kết, trước đó họ đánh bại Iraq ở tứ kết. Odeh Al Fakhoury là biểu tượng của tuyển Jordan tươi tắn và trẻ trung khi nắm trong tay tấm vé World Cup 2026. Tiền đạo này có hai biên chế tuyển quốc gia và U-23 Jordan.

U-23 Việt Nam ra quân và gặp ngay "cạ cứng" Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6-1. Ảnh: VFF

Tại vòng loại U-23 châu Á, Odeh Al Fakhoury ghi bốn (trong 3 trận) trong tổng số 19 bàn thắng của đội này. Ở trận giao hữu hòa Nhật Bản 1-1 (ngày 29-12-2029), chính Al Fakhoury là tác giả bàn thắng của Jordan. Một tiền đạo mới tuổi 20 nhưng có một khả năng ghi bàn rất phi thường ở sân chơi châu Á từ cấp đội tuyển đến U-23, đó là thông điệp mạnh của đối thủ gửi đến U-23 Việt Nam vào tối 6-1.

Toàn đội U-23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã “quán triệt” về tiền đạo này. Chiến lược gia Hàn Quốc đã có những phân tích và cắt cử người theo Al Fakhoury rồi.

Cao 1,80m, Al Fakhoury có rất nhiều phẩm chất vượt trội từ chơi đầu, tì đè, tốc độ, chớp cơ hội và kiến tạo đều nổi trội cùng khả năng di chuyển thông minh cũng như việc thoát ra ngoài sự phong tỏa của đối phương. Nói một cách khái quát là đối thủ biết rất nhiều điểm mạnh của Fakhoury, nhưng vô hiệu hóa thành công lại là chuyện khác.

Hỏa lực của U-23 Jordan ngoài Fakhoury còn có người chơi cặp là Ibrahim Sabra cũng là một tiền đạo ấn tượng, đối tác ăn ý nhất của Fakhoury. Ibrahim Sabra ghi 3 bàn trong ba trận vòng loại U-23 châu Á này.

AFC chỉ ra U-23 Jordan là đội có hỏa lực mạnh thứ nhì tại giải U-23 châu Á sau Úc. Ba trận vòng loại U-23 Úc ghi 20 bàn, còn Jordan ghi 19 bàn.