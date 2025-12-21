3 đối thủ của Việt Nam tại giải U-23 châu Á mạnh như thế nào? 21/12/2025 06:39

(PLO)- 3 đối thủ của U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á sắp tới đều có sức mạnh đáng gờm, kể cả đội lần đầu tham dự giải là Kyrgyzstan.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết điểm qua sức mạnh của 4 đội bóng thuộc bảng A vòng chung kết U-23 châu Á, gồm Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đây được xem là bảng đấu vô cùng khó lường khi chỉ có Saudi Arabia có vẻ vượt trội hơn các đội còn lại.

AFC viết, "Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch U-23 châu Á khi tham dự giải đấu tại Saudi Arabia năm 2026. Là một gương mặt quen thuộc tại giải đấu cấp châu lục, thành tích tốt nhất của Việt Nam là tiến gần đến chức vô địch U-23 châu Á vào năm 2018, khi họ để thua Uzbekistan trong trận chung kết".

U-23 Việt Nam từng 5 lần tham dự VCK U-23 châu Á, thành tích tốt nhất là ngôi á quân 2018, thành tích vòng loại lần này là ngôi nhất bảng C. Tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026, U-23 Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt đối đầu với Jordan (6-1-2026), gặp Kyrgyzstan (9-1) và trận cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà Saudi Arabia (12-1).

4 bảng đấu tại VCK U-23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Hãy cũng AFC điểm qua 3 đối thủ cứng cựa của U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á:

Saudi Arabia

Chủ nhà Saudi Arabia đầy tự tin hướng đến việc tối đa hóa lợi thế sân nhà tại Giải vô địch U-23 châu Á. Saudi Arabia, nhà vô địch năm 2022, đã để mất danh hiệu vào tay Nhật Bản ở giải đấu năm 2024 nhưng sẽ bước vào giải đấu trên sân nhà với phong độ tốt, sau khi giành chức vô địch Cúp U-23 Ả Rập năm 2025 với chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận chung kết hôm thứ Ba vừa qua.

Saudi Arabia có 6 lần tham dự các VCK U-23 châu Á, với thành tích tốt nhất là vô địch năm 2022, còn giải gần đây nhất họ vào tứ kết. Ở giải đấu sắp tới, chủ nhà Saudi Arabia sẽ lần lượt gặp Kyrgyzstan (6-1-2026), Jordan (9-1) và Việt Nam (12-1)

Ngoài chức vô địch năm 2022, Saudi Arabia còn là á quân năm 2013 và 2020. Hành trình bảo vệ chức vô địch năm 2022 của Saudi Arabia tại U-23 châu Á năm 2024 ở Qatar đã không diễn ra như kế hoạch khi bị Uzbekistan loại ở tứ kết, đồng thời cũng làm tan vỡ hy vọng giành vé đến Olympic Paris 2024.

Dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ quốc tế người Ý Luigi Di Biagio, U-23 Saudi Arabia đã không tham gia vòng loại (do là chủ nhà) diễn ra vào tháng 9 mà tập trung chuẩn bị ở những nơi khác. "Những chú chim ưng xanh trẻ tuổi" có chuyến tập huấn ở Nga trong thời gian đó và cũng chơi trận giao hữu với Hàn Quốc vào tháng 10.

Saudi Arabia được xem là đội mạnh nhất bảng A. ẢNH: AFC

Với sự góp mặt của một số cầu thủ gây ấn tượng trong hành trình vào chung kết AFC U-20 châu Á 2025 của Saudi Arabia, HLV Di Biagio hiểu rằng kỳ vọng sẽ rất cao cho chức vô địch U-23 châu Á trên sân nhà.

Thủ môn cao kều Hamed Youssef, hậu vệ Mohammed Barnawi và tiền đạo Talal Haji nằm trong số những cầu thủ từ đội U-20 được kỳ vọng sẽ góp mặt ở giải sắp tới, trong khi tiền vệ cánh Abdulaziz Aliewa, người đã gây chú ý với những màn trình diễn rất hay trong màu áo CLB Al Kholood tại Saudi Pro League của Saudi Arabia mùa này, cũng là một cầu thủ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong giải đấu.

Aliewa và Rakan Al Ghamdi đã ghi bàn trong chiến thắng trước Iraq hôm thứ Ba, giúp Saudi Arabia giành được danh hiệu thứ năm và đội bóng Tây Á này sẽ hướng tới mục tiêu noi gương Nhật Bản trở thành đội hai lần vô địch U-23 châu Á.

2. Jordan

Jordan tự tin rằng họ có thể tiến xa tại giải U-23 châu Á 2026 sau một chiến dịch vòng loại ấn tượng. Jordan dễ dàng dẫn đầu bảng A với ba chiến thắng, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn.

Jordan đã tham dự tất cả các VCK U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Jordan từng có 6 lần tham dự giải U-23 châu Á và đây là lần thứ 7. Nghĩa là cùng với Saudi Arabia, Jordan đã chơi ở tất cả các vòng chung kết U-23 châu Á. Thành tích tốt nhất của họ là hạng 3 năm 2013, lần tham dự gần nhất họ bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Theo lịch thi đấu bảng A ở giải sắp tới, Jordan sẽ lần lượt gặp Việt Nam (6-1), gặp Saudi Arabia (9-1) và cuối cùng là Kyrgyzstan (12-1). Ở chiến dịch vòng loại, Jordan vượt qua những thử thách từ Turkmenistan, Đài Loan và Bhutan rất dễ dàng, trong đó Odeh Fakhoury và Ibrahim Sabra lần lượt ghi bốn và ba bàn thắng.

Fakhoury, người đang chơi cho CLB Al Hussein, là ngôi sao của đội và là thành viên của đội tuyển Jordan tham dự FIFA Arab Cup 2025 vừa qua, nơi Jordan giành vị trí á quân.

HLV Omar Najhi của U-23 Jordan có nhiệm vụ xóa tan nỗi đau bị loại ở vòng bảng giải trước tại Qatar bằng một màn trình diễn tốt tại Saudi Arabia lần này. Nằm cùng bảng A với chủ nhà Saudi Arabia, Việt Nam và Kyrgyzstan, bảng đấu này hứa hẹn sẽ không dễ dàng khi chỉ có hai đội đứng đầu bảng mới được vào tứ kết.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Maroc Najhi sẽ dặn dò các cầu thủ của mình hãy tập trung vào từng trận đấu một, bắt đầu từ trận mở màn gặp Việt Nam, khi Jordan hướng đến mục tiêu vượt qua thành tích tốt nhất trước đó là vào bán kết năm 2013.

3. Kyrgyzstan

Kyrgyzstan sẽ rất mong muốn tạo nên một dấu ấn khó quên trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U-23 châu Á bằng cách thể hiện phong độ tốt nhất tại Saudi Arabia 2026. Sau 6 lần thử không thành công, đội bóng Trung Á Kyrgyzstan cuối cùng đã vượt qua vòng loại và đứng đầu bảng để giành tấm vé lịch sử tham dự giải đấu cấp châu lục. Theo lịch thi đấu bảng A, Kyrgyzstan lần lượt gặp chủ nhà Saudi Arabia (ngày 6-1), Việt Nam (9-1) và cuối cùng là Jordan (12-1).

Kyrgyzstan dù lần đầu tham dự VCK U-23 châu Á nhưng họ là đội đáng gờm khi vượt qua cả Uzbekistan ở vòng loại. ẢNH: AFC

Dù lần đầu tham dự vòng chung kết U-23 châu Á, Kyrgyzstan là đội bóng rất đáng gờm. Họ dẫn đầu vòng loại ở bảng E, vượt qua cả nhà vô địch năm 2018 là Uzbekistan. Kyrgyzstan đã giành chiến thắng muộn màng 2-1 trước Palestine trong trận đấu vòng loại đầu tiên, trước khi xuất sắc cầm hòa Uzbekistan với tỷ số 2-2.

Sau đó, họ thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka để dẫn đầu bảng nhờ hơn Uzbekistan hiệu số bàn thắng bại (Uzbekistan giành vé vớt cho đội nhì bảng xuất sắc). Nên nhớ, Uzbekistan hiện tại là thế lực mới của bóng đá châu Á ở cả cấp độ đội tuyển lẫn đội trẻ.

Nằm cùng bảng A với chủ nhà Saudi Arabia và hai đội bóng giàu kinh nghiệm từng nhiều lần góp mặt ở vòng chung kết là Việt Nam và Jordan, đội bóng non trẻ Kyrgyzstan sẽ phải đối mặt với một khởi đầu đầy thách thức tại giải đấu này.

Kimi Merk sẽ được giao nhiệm vụ tạo ra những pha bóng sáng tạo cho đội bóng Trung Á, sau khi cùng với Marlen Murzakhmatov ghi được hai bàn thắng trong vòng loại. Với việc đã làm nên lịch sử bằng cách lần đầu tiên giành vé dự VCK U-23 châu Á, Kyrgyzstan sẽ hướng đến việc tận dụng cơ hội và đặt nền móng cho một tương lai tươi sáng hơn.