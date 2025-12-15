Arteta lên án các cầu thủ Arsenal vì Gyokeres 15/12/2025 12:55

HLV Mikel Arteta cho rằng các cầu thủ Arsenal khác cần phải chuyền bóng tốt hơn cho Viktor Gyokeres sau màn trình diễn không mấy ấn tượng của tiền đạo người Thụy Điển trong trận thắng khó đội cuối bảng Wolves 2-1 trên sân nhà Emirates ở vòng 16 Premier League. Arteta lên án các cầu thủ Arsenal vì Gyokeres.

Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ màn trình diễn của Viktor Gyokeres trong trận đấu với Wolves và cho rằng một phần nguyên nhân là do các ngôi sao khác của Arsenal gặp khó khăn, không hỗ trợ được cho tiền đạo người Thụy Điển. Arsenal đã giành chiến thắng 2-1 trước đội cuối bảng Wolves, với cả ba bàn thắng đều được ghi trong 20 phút cuối trận và bàn thắng quyết định được ghi ở những phút bù giờ cuối cùng từ pha phản lưới nhà của đội khách.

Một bàn phản lưới nhà của Wolves từ quả phạt góc của Bukayo Saka đã giúp Arsenal may mắn giành trọn 3 điểm, khi trước đó Tolu Arokodare gỡ hòa 1-1 cho Wolves ở những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Yerson Mosquera đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà ở phút thứ tư của thời gian bù giờ.

Arteta lên án các cầu thủ Arsenal vì Gyokeres. ẢNH: ARSENAL FC

Đối đầu với đội bóng đứng cuối bảng Premier League, Arsenal không đạt được phong độ cao nhất, và HLV Arteta đã thừa nhận điều này cũng như giải thích lý do tại sao "pháo thủ" lại bất ngờ gặp khó khăn đến vậy trước đội chưa thắng bất cứ trận nào ở mùa này.

HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn, đặc biệt nếu chúng tôi không ghi bàn sớm trong trận đấu. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội trong hiệp một, một cơ hội rất lớn cho Martinelli, chỉ cách khung thành hai mét, hoàn toàn không bị kèm cặp nhưng chúng tôi lại không ghi bàn.

Chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại không tạo ra được nhiều pha dứt điểm rõ ràng. Trong hiệp hai, chúng tôi đã làm tốt hơn một chút, chúng tôi đã ghi bàn. Nhưng sau đó, chúng tôi có những khoảng thời gian ba phút chơi rất thụ động, những thói quen phòng ngự thực sự tệ hại.

Điều đó không thể chấp nhận được ở trình độ của chúng tôi vì chúng tôi chưa để thủng lưới bất kỳ cú sút nào cho đến thời điểm đó. Lần đầu tiên họ làm được điều đó, họ sẽ ghi bàn. Đó là Premier League. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó và phải cải thiện vì cuối cùng chúng tôi lại phụ thuộc vào một pha bóng cá nhân, một pha bóng rất hỗn loạn để ghi bàn và giành chiến thắng, và lẽ ra tỷ số phải cách biệt hơn".

Wolves đã sử dụng hiệu quả lối chơi phòng ngự lùi sâu tại sân Emirates, khiến Gyokeres gần như mất hút hoàn toàn trên sân. Tiền đạo người Thụy Điển chỉ có 15 lần chạm bóng trong 81 phút trên sân, nhưng Arteta lại cho rằng các đồng đội có thể hỗ trợ anh nhiều hơn.

Về việc Gyokeres cần đóng góp nhiều hơn đồng thời cũng cần được hỗ trợ, Arteta nói: "Đó là sự phối hợp giữa hai người. Gyokeres đã ở rất nhiều vị trí thuận lợi nhưng bóng không được đưa vào khu vực cấm địa đủ nhanh, đủ sắc bén hoặc đủ chính xác mà một tiền đạo số 9 cần để ghi bàn. Nhưng tinh thần làm việc và ý định của Gyokeres vẫn luôn hiện hữu và chúng ta cần tiếp tục kiên trì".

Gyokeres đang gặp khó khăn tại Arsenal. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Thiệt hại đáng kể duy nhất của Arsenal trong trận thắng Wolves là chấn thương gân kheo của Ben White, và Arteta đã cập nhật tình hình sau trận đấu. Arteta thú nhận: "Trông có vẻ như là chấn thương gân kheo, nên chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng, nhưng có lẽ ngày mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ biết thêm chi tiết".

Chấn thương đã tàn phá mùa giải 2025/26 của Arsenal, với Jurrien Timber, Declan Rice , Leandro Trossard và William Saliba đều đang trong tình trạng không chắc chắn trước trận đấu cuối tuần. Arteta thậm chí còn thừa nhận đó là một canh bạc khi tung Saliba vào sân sau khi anh đã phải nghỉ thi đấu vài tuần qua.

"Hôm nay chúng tôi thậm chí phải mạo hiểm với Willy (Saliba), bởi vì đây không phải là lúc thích hợp nhất để anh ấy có thể chơi trong 90 phút. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một chấn thương khác, nhưng chúng tôi không còn ai khác cả".

Hiện Arsenal vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 36 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Man City, đội vừa giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước một Crystal Palace có lối chơi rất khó chịu ngay trên sân khách.