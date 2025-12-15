Người chịu trách nhiệm cho thất bại nặng nề của bóng đá Indonesia bị chỉ đích danh 15/12/2025 12:29

(PLO)- Ông Rasiman chỉ trích gay gắt sau thất bại toàn diện của bóng đá Indonesia tại SEA Games 33: HLV Indra Sjafri trở thành tâm điểm chú ý.

Thất bại của đội tuyển U-22 Indonesia tại SEA Games 2025 tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông nước này. Giám đốc Học viện Persis Solo Rasiman cũng chỉ trích màn trình diễn đáng thất vọng của bóng đá Indonesia tại SEA Games đang tổ chức ở Thái Lan, khiến họ trở về nhà tay trắng.

Giám đốc Học viện Persis Solo đã chỉ đích danh Indra Sjafri là người chịu trách nhiệm chính cho sự sa sút phong độ của đội tuyển U-22 Indonesia. Nhà đương kim vô địch SEA Games đã bất ngờ bị loại sớm tại SEA Games 33 ngay từ vòng bảng.

"Dĩ nhiên, liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có quyền đánh giá các HLV. Trong trường hợp này, đó là Ban chấp hành PSSI, vì điều đó thuộc thẩm quyền của họ," Rasiman nói với tờ Bola (Indonesia),

"Tuy nhiên, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dĩ nhiên trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về ông Indra Sjafri với tư cách là HLV trưởng U-22 Indonesia tại SEA Games", ông Rasiman tiếp tục.

Đáng chú ý, Indra Sjafri chính là người đã dẫn dắt Indonesia vô địch SEA Games 32 tại Campuchia, danh hiệu mà bóng đá xứ vạn đảo mong chờ sau nhiều năm.

Trách nhiệm chung

Tuy nhiên, Rasiman khẳng định rằng thất bại không thể chỉ đổ lỗi cho HLV trưởng mà là cho tất cả mọi người trong PSSI. Hơn nữa, người đàn ông 52 tuổi này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển cầu thủ trẻ.

HLV Indra Sjafri bị chỉ đích danh là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại của bóng đá Indonesia tại SEA Games 33. ẢNH: BOLA

"Nhưng điều đó không thể thực hiện một mình, bởi vì điều quan trọng đối với tôi không phải là thay đổi HLV, mà là tạo ra một hệ thống để đảm bảo sự phát triển bóng đá trẻ của Indonesia được tiếp tục", ông Rasiman nói, "Bằng cách đó, các cầu thủ trẻ Indonesia sẽ có cơ hội thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá nước nhà.

Đó là vấn đề chính. Vì vậy, khi các em thi đấu, giống như các em đang học chơi bóng đá vậy, bởi vì các em chưa có cơ hội thi đấu ở cấp độ đội tuyển chuyên nghiệp," ông Rasiman chia sẻ thêm.

Không nhiều người đáng tin cậy

Tờ Bola nhận định, phát biểu của ông Rasiman là đúng. Trong số 23 cầu thủ Indonesia được chọn tham dự SEA Games 33, chỉ có một số ít là những cầu thủ chủ chốt của CLB, số còn lại thường xuyên ngồi dự bị.

"Chỉ một vài cầu thủ trong số đó có cơ hội thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều này khác với các đội tuyển tham dự SEA Games trước đây", Rasiman chỉ ra vấn đề, "Ngay cả tại SEA Games năm ngoái, khi HLV Indra giành chiến thắng, đa số các cầu thủ lúc đó vẫn đang tích cực thi đấu ở League 1".

Như đã biết, chiến dịch của đội tuyển U-22 Indonesia tại SEA Games 33 đã kết thúc sau khi không thể tiến vào bán kết. Ở vòng bảng, Garuda Muda chỉ giành được ba điểm, với một trận thắng (3-1 trước Myanmar) và một trận thua (0-1 trước Philippines).

Kết quả này đã ngăn cản đội tuyển Đỏ Trắng giành được một suất vào bán kết cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Ivar Jenner và các đồng đội đã thua đội tuyển U-22 Malaysia về hiệu số bàn thắng bại, đội cũng giành được ba điểm, để trở thành đội duy nhất vào bán kết SEA Games với thành tích đội nhì bảng xuất sắc nhất.