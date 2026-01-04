Brighton chỉ đích danh MU trong vụ chuyển nhượng Baleba 04/01/2026 10:45

MU đã thể hiện sự quan tâm đến Carlos Baleba kể từ mùa hè năm ngoái và có thông tin cho rằng họ đã xem xét việc chiêu mộ tiền vệ người Cameroon này trong tháng này. Bây giờ, Brighton đã đưa ra thông điệp rõ ràng gửi MU trong vụ chuyển nhượng Baleba.

Theo đó, giám đốc điều hành của Brighton & Hove Albion, Paul Barber tiết lộ Manchester United chưa hề liên lạc lại với ông về thương vụ Carlos Baleba. Quỷ đỏ đã thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ 21 tuổi người Cameroon này từ mùa hè năm ngoái, và tối thứ Sáu vừa qua, có thông tin cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã thăm dò các điều kiện để ký hợp đồng với Baleba trong tháng này.

Nhưng Barber hiện xác nhận không những không có bất kỳ liên lạc nào từ bất kỳ ai có liên quan đến MU, mà CLB Brighton của ông cũng không có kế hoạch hay mong muốn bán Baleba vào lúc này hoặc trong các kỳ chuyển nhượng tương lai.

Phát biểu với talkSPORT, giám đốc điều hành của Brighton Paul Barber nói: "Không có cuộc gọi nào từ Old Trafford. Không có cuộc gọi nào từ bất kỳ ai có liên quan đến Manchester United. Chúng tôi không có kế hoạch hay mong muốn bán Carlos Baleba trong kỳ chuyển nhượng này, hoặc bất kỳ kỳ chuyển nhượng nào trong tương lai.

Nhưng chúng tôi biết Baleba là một cầu thủ tài năng, và cậu ấy có rất nhiều lựa chọn phía trước trong tương lai. Đối với chúng tôi lúc này, Baleba là một cầu thủ quan trọng trong nửa sau của mùa giải, và chúng tôi rất mong chờ sự trở lại của cậu ấy sau AFCON".

Brighton đã gửi thông điệp rõ ràng tới MU về vụ chuyển nhượng Baleba. ẢNH: MIKE HEWITT

Manchester United đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng dường như kế hoạch chi tiêu lớn dưới thời HLV Ruben Amorim vẫn chưa kết thúc. Amorim xem việc tăng cường tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu để xây dựng lại đội hình, và Baleba, Elliot Anderson cùng Adam Wharton đều là những mục tiêu cần nhắm đến.

Cựu trợ lý HLV của Manchester United, Rene Meulensteen, mới đây đã khuyên CLB cũ của mình nên coi ngôi sao Adam Wharton của Crystal Palace là mục tiêu hàng đầu vào mùa hè tới. Ông nói: "Tôi rất hâm mộ Wharton; tôi nghĩ cậu ấy nên là ưu tiên số một của Manchester United vào mùa hè tới.

Adam Wharton sẽ là cầu thủ hoàn hảo để bổ sung vào đội hình của họ, nhưng tôi không nghĩ thương vụ này có thể diễn ra trước mùa hè năm sau. Cậu ấy có kỹ thuật rất tốt, là một cầu thủ hiệu quả và năng suất. Wharton luôn hướng về phía trước khi có bóng trong chân, đó là một phẩm chất hàng đầu mà một tiền vệ cần có.

Adam Wharton rất giỏi trong những không gian hẹp khi bị đối phương áp sát nhanh chóng, và luôn tìm cách đột phá để chuyền bóng cho các đồng đội không bị kèm. Khả năng chuyền bóng của Wharton là vô song, và cậu ấy có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League trong cùng sơ đồ chiến thuật mà Ruben Amorim đang sử dụng tại Manchester United. Việc Manchester United chiêu mộ Wharton vào mùa hè tới là điều hoàn toàn hiển nhiên".

Trong khi đó, khi được hỏi về kế hoạch của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Kỳ chuyển nhượng sẽ không thay đổi. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thay đổi đội hình. Có một quy trình, có một ý tưởng sẽ tiếp tục được thực hiện.

Chúng tôi đang ở gần vị trí dự Champions League, nhưng cũng cách khoảng tám đội bóng phía sau khoảng cách không xa, vì vậy hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo. Chỉ vậy thôi. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Trước đó, theo Sky Sports (Anh), Manchester United đã thăm dò các điều kiện để chiêu mộ Baleba trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này. Tuy nhiên, bản Sky Sports cũng cho rằng thương vụ này khó có thể xảy ra, vì Brighton dự định giữ chân Baleba ít nhất cho đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Carlos Baleba, cầu thủ được định giá 100 triệu bảng Anh, hiện đang có hợp đồng với Brighton đến năm 2028 và có điều khoản gia hạn thêm một năm. Anh hiện đang gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Cameroon tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) ở Morocco.