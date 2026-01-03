HLV Rosenior đưa ra điều kiện cho Chelsea để thay thế Maresca 03/01/2026 12:18

Liam Rosenior đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu để thay thế Enzo Maresca làm HLV trưởng của Chelsea sau khi gây ấn tượng ở Pháp tại CLB Strasbourg thuộc sở hữu của BlueCo. Đáng chú ý, BlueCo cũng đang sở hữu Chelsea. Trước đây, Rosenior từng ra điều kiện cho Chelsea để dẫn dắt CLB này.

Liam Rosenior đã lên tiếng về vị trí HLV trưởng hiện đang bỏ trống tại Chelsea, trong bối cảnh tin đồn về việc ông có thể kế nhiệm Enzo Maresca tại Stamford Bridge đang lan truyền. Chelsea đã thông báo vào thứ Năm rằng Maresca đã rời đi chỉ 48 giờ sau trận hòa 2-2 với AFC Bournemouth tại Premier League

Trong chiến dịch đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Maresca đã giúp đội bóng vô địch FIFA Club World Cup và Conference League, đồng thời đưa Chelsea trở lại Champions League. Rosenior nổi lên như một ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm HLV người Ý sau những thành tích ấn tượng tại Strasbourg, câu lạc bộ cũng thuộc sở hữu của BlueCo.

Các nguồn tin cho biết HLV 41 tuổi này đã thu hút sự chú ý của những người có quyền quyết định ở phía tây London trong suốt thời gian ông làm việc tại Pháp. Mùa giải trước, cựu HLV của Hull City Rosenior đã dẫn dắt Strasbourg giành quyền tham dự Conference League với một đội hình gồm nhiều tài năng trẻ đầy triển vọng.

Rosenior thường xuyên dẫn dắt đội bóng giành những chiến thắng đáng chú ý trước Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais và Marseille. Việc ông có được Chelsea bổ nhiệm làm người thay thế lâu dài cho Maresca hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn.

HLV Rosenior là ứng cử viên sáng giá thay thế Maresca dẫn dắt Chelsea. ẢNH: MIRROR

Rosenior đã có buổi gặp gỡ báo chí tại Pháp trước trận đấu giữa Strasbourg và OGC Nice tại Ligue 1 sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng mai 4-1. HLV 41 tuổi này đã né tránh các câu hỏi liên quan đến việc ông chuyển đến Chelsea, nói rằng: "Tôi sẽ chỉ nói về Nice vì đó là công việc của tôi".

HLV Rosenior nói thêm: "Có rất nhiều ồn ào, rất nhiều lời đồn đoán, nhưng với tư cách là một HLV, nếu bạn dính líu vào chuyện đó, bạn sẽ thất bại. Công việc của tôi là ở đây, tôi yêu CLB này. Không, tôi chưa nói chuyện với các cầu thủ về chuyện đó. Không cần thiết, họ vẫn giữ liên lạc và tôi cũng đã có vài câu chuyện đùa vui vẻ. Nhưng chúng tôi vẫn tập trung vào công việc của mình. Mục tiêu là tiếp tục tạo ra những điều tuyệt vời ở đây.

Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn cả. Bạn không bao giờ biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi chỉ đang làm công việc của mình. Đã có những lời đồn đoán rồi. Tôi không muốn đảm bảo mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng tôi rất thích công việc này mỗi ngày. Tôi dự định sẽ tiếp tục như vậy chừng nào còn ở đây. Tôi yêu CLB này, nhưng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Không ai có thể cả".

Rosenior cũng nói: "Tôi muốn làm tốt công việc của mình ở đây, đơn giản vậy thôi. Thực tế hiện nay là tôi đang là HLV của Strasbourg và tôi đang tập trung vào vị trí của mình.

Việc trao đổi thông tin là điều dễ hiểu vì chúng tôi cùng thuộc một tập đoàn (Chelsea và Strasbourg thuộc sở hữu của tập đoàn BlueCo)", ông thừa nhận, "Thành thật mà nói, bạn không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống. Tôi có thể nói mình sẽ ở lại đây nhiều năm rồi sau đó bị sa thải".

Tuy nhiên, HLV Rosenior trước đây đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cách tiếp cận truyền thống của Chelsea đối với các HLV và những gì cần thiết để thành công tại CLB, theo báo cáo của Football London (Anh). Trong một lần xuất hiện trên chương trình "The Debate" của Sky Sports năm 2019, Rosenior đã nêu rõ các điều kiện của mình khi tiếp quản một CLB như Chelsea, nhấn mạnh các HLV cần đủ thời gian để thực hiện tầm nhìn của họ và việc liên tục sa thải HLV là phản tác dụng.

"Chúng tôi đã nói về sự thất vọng của Antonio Conte, liên quan đến kỳ chuyển nhượng và việc đưa về những cầu thủ mà ông ấy mong muốn để phù hợp với lối chơi", HLV Rosenior úp mở về việc ra điều kiện cho Chelsea, "Lúc đó ông ấy đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình. Sau đó, Chelsea lại đưa vào một HLV khác (Maurizio Sarri), với một triết lý hoàn toàn khác. Liệu ông chủ có ủng hộ bạn không? Hay lại là một trường hợp kiểu "Không ổn rồi, hãy tìm HLV mới'?".

Một HLV khác đến và muốn cầu thủ này, cầu thủ kia. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Sẽ có lúc bạn phải trải qua những thời điểm khó khăn để đạt được thành công lâu dài. Thật khó khăn. Nhiệm vụ của ban lãnh đạo Chelsea là phải nói, "Liệu đây có phải là người mà chúng ta sẽ ủng hộ lâu dài?". Việc được ban lãnh đạo ủng hộ không chỉ phụ thuộc vào ngân sách chuyển nhượng.

Lịch sử gần đây của Chelsea cho thấy, nếu mọi thứ không diễn ra như ý muốn, họ sẽ thay đổi HLV. Điều đó tự động tạo áp lực lên Sarri. Đối với tôi, sẽ đến lúc bạn phải nói, "Đây là HLV của chúng ta trong hai năm tới, lý do chúng ta bổ nhiệm ông ấy là để xây dựng một điều gì đó". Hiện tại, Chelsea đang xếp sau Manchester City và Liverpool. Vậy bạn mong đợi họ sẽ làm được gì?".

HLV Rosenior nêu điều kiện cho Chelsea. ẢNH: Press Association

Những nhận xét này của HLV Rosenior được đưa ra trong thời gian Roman Abramovich làm chủ sở hữu Chelsea. Tỉ phú người Nga đã bán Chelsea cho Todd Boehly và Clearlake Capital vào tháng 5 năm 2022 với giá khổng lồ 4,25 tỉ bảng Anh, nhưng chính sách thay đổi liên tục ở vị trí HLV của Chelsea vẫn tiếp diễn.

Thomas Tuchel là người dẫn dắt Chelsea khi thương vụ mua lại diễn ra, nhưng nhiệm kỳ của ông đã bị rút ngắn ngay đầu mùa giải 2022/23. Triều đại của Graham Potter chỉ kéo dài chưa đến bảy tháng trước khi Frank Lampard tạm thời tiếp quản.

Mauricio Pochettino chỉ dẫn dắt Chelsea trong một mùa giải duy nhất, và quãng thời gian một năm rưỡi của Maresca là dài nhất dưới thời các ông chủ hiện tại. Chiến lược gia người Ý Maresca được Chelsea bổ nhiệm sau chỉ một mùa giải tại Leicester City.