Ý kiến ​​của Sir Alex Ferguson về Rashford và việc Barcelona ‘quay xe’ 03/01/2026 06:39

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 vào ngày 31-12-2025, và ông vẫn tiếp tục là một phần quan trọng của Manchester United. Sir Alex luôn tin tưởng vào khả năng tỏa sáng của Marcus Rashford tại Manchester United, bất chấp những vấn đề giữa tiền đạo người Anh này với Ruben Amorim tại Old Trafford.

Vị HLV huyền thoại Fergie từ lâu đã ngưỡng mộ Rashford và không cần bất kỳ sự thuyết phục nào về tài năng của anh. Cầu thủ 28 tuổi người Anh đã thể hiện ấn tượng tại Barcelona mùa giải này sau vụ mâu thuẫn gay gắt với HLV hiện tại của MU, Amorim. Sau khi được MU cho mượn đến Aston Villa trong nửa sau mùa giải trước, Rashford chuyển đến Tây Ban Nha với mục tiêu lấy lại phong độ.

Marcus Rashford chắc chắn đã đạt được điều đó, ghi được 7 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo cho đội bóng của HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của ngôi sao người Anh tại Barca vẫn còn chưa chắc chắn do vấn đề về tiền lương .

Trước đó, tờ El Nacional của Tây Ban Nha đưa tin Rashford không muốn giảm lương nếu anh chuyển đến thi đấu chính thức cho nhà vô địch La Liga. Tiền đạo này đã đồng ý giảm 25% lương khi gia nhập Barca vào mùa hè, nhận 12,1 triệu bảng Anh mỗi năm.

Sir Alex Ferguson kỳ vọng rất lớn vào tài năng của Rashford. ẢNH: CLIVE MASON

Tuy nhiên, bây giờ, tờ Sport của Tây Ban Nha đưa tin thương vụ này đã có bước đột phá, khi Rashford sẵn sàng thảo luận về việc giảm lương để phù hợp với giới hạn quỹ lương của Barcelona. Sự thay đổi đột ngột này có thể sẽ làm Ferguson thất vọng, người luôn khẳng định Rashford có tiềm năng đạt được những thành tựu vĩ đại tại Old Trafford.

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin HLV huyền thoại người Scotland nói với những người thân cận nhất của mình rằng ông đã hình dung việc dẫn dắt tuyển thủ Anh này tại MU và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng tài năng của Rashford để tối đa hóa hiệu suất tổng thể của đội.

Sir Alex Ferguson cũng tin chắc rằng ông có thể khai phá tối đa vai trò của Rashford nếu có cơ hội làm việc cùng anh, thừa nhận rằng nhiều huấn luyện viên đã mắc sai lầm khi bố trí ngôi sao này ở những vị trí không phù hợp. Sau chiến thắng tại Carabao Cup 2023 của MU, Ferguson khẳng định Rashford thể hiện phong độ ấn tượng nhất khi hoạt động bên cánh trái chứ không phải ở vị trí trung phong như một tiền đạo số 9 truyền thống.

Fergie nói: "Tôi không nghĩ Marcus Rashford là một tiền đạo. Cậu ấy chơi ở cánh trái, điều đó thật tuyệt vời. Khả năng dứt điểm của cậu ấy luôn tốt, luôn sút bóng thấp, điều này rất quan trọng. Rashford đang có phong độ rất tốt và thật không may cho chúng tôi là cậu ấy lại là nguồn cung cấp bàn thắng chính, chúng tôi rất cần thêm người có thể ghi bàn. Nhưng cậu ấy đang làm được điều đó".

Fergie cũng đã ca ngợi những nỗ lực từ thiện của Rashford sau khi ngôi sao này nhận được giải thưởng Vinh danh của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá vì chiến dịch chống lại nạn đói ở trẻ em. Cựu HLV của MU đã hết lời khen ngợi những nỗ lực nhân đạo của Rashford, thậm chí còn cam kết đóng góp lên đến 2 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện FareShare.

Trong buổi lễ trao giải năm 2021, khi chúc mừng Rashford, Ferguson nói: "Tôi muốn chúc mừng Marcus Rashford về thành tích và việc được nhận giải thưởng FWA Tribute Award tối nay. Tôi đã biết cậu ấy từ khi còn nhỏ, lúc bảy tuổi, và đã chứng kiến ​​cậu ấy trưởng thành qua các cấp bậc của Manchester United, trở thành một người thực sự tuyệt vời."

Ngoài sự nghiệp bóng đá, những gì Rashford đạt được trong vài tháng qua thực sự đáng kinh ngạc, cách cậu ấy giúp đỡ những người gặp khó khăn là một thành tựu tuyệt vời. Tôi muốn chúc mừng cậu ấy về điều đó. Rashford đã cho giới trẻ thấy, đặc biệt là, có một cách khác để đối mặt với cuộc sống.

Marcus Rashford đã thể hiện sự khiêm nhường tuyệt vời, cậu ấy đã thể hiện lòng dũng cảm khi làm những gì mình cần làm. Vì vậy, thành tích này hoàn toàn xứng đáng và cần được ghi nhận với những gì cậu ấy đã đạt được. Vậy Marcus Rashford, chúc mừng anh về một thành tích tuyệt vời".

Rõ ràng Rashford cũng là một người rất ngưỡng mộ Ferguson, trước đây anh từng chia sẻ những kỷ niệm về lần gặp gỡ vị HLV huyền thoại này tại trung tâm huấn luyện Carrington khi còn nhỏ. Phát biểu với Sky Sports vào năm 2023, Rashford nói: "Tôi nhớ mình đang ở trong căng tin, có lẽ khoảng chín tuổi, ông ấy (Sir Alex Ferguson) đến và chào hỏi. Chúng tôi đang ăn sáng và ông ấy chỉ nói "chào buổi sáng" với các cầu thủ đội một”.

Tôi không hề lo lắng, tôi chỉ thấy hào hứng thôi. Đó là cảm giác mà chúng tôi có được khi được ở bên cạnh đội một, có thể là khi tình cờ gặp họ ở hành lang, chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, nó làm tăng thêm sự hào hứng và khát khao của tôi. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng đó là nơi bạn muốn đến và đó là lý do tại sao rất nhiều cầu thủ đã trưởng thành trong suốt thời gian ông ấy (Ferguson) làm HLV và cả hiện nay”.

Rashford đã bày tỏ lòng kính trọng với Sir Alex Ferguson. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Rashford đã công khai bày tỏ mong muốn được Sir Alex Ferguson dẫn dắt, gọi đó là tham vọng bóng đá tối thượng của mình. Phát biểu về sự kính trọng dành cho vị HLV huyền thoại vào năm 2021, anh nói: "Đối với tôi, đó là một trải nghiệm không thể tin được và tôi nghĩ đó có lẽ là điều hối tiếc duy nhất trong sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ có cơ hội được chơi dưới sự dẫn dắt của Sir Alex.

Đó là điều có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng việc được nói chuyện với Sir Alex qua điện thoại khoảng 10 hoặc 15 phút thật tuyệt vời và tôi rất vui vì ông ấy biết về tình hình và muốn giúp đỡ, điều đó thật tuyệt”.

Với sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa hai huyền thoại của Manchester United, không có gì nghi ngờ rằng Ferguson hoàn toàn có thể khai phá hết tiềm năng của Rashford nếu ông còn dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford ngày nay. Tuy nhiên, thách thức đó giờ đây thuộc về Amorim, người phải cân nhắc xem có nên tiếp tục tin tưởng hay chia tay với tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nếu anh trở lại Old Trafford.