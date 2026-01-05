Đồng Tháp: Cháy nhà lúc nửa đêm, hai trẻ em tử vong 05/01/2026 11:28

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ cháy nhà tại phường Mỹ Phước Tây khiến hai cháu bé tử vong, nghi do chập điện từ quạt treo tường.

Ngày 5-1, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến hai cháu bé tử vong xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Phước Tây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4-1, Công an phường Mỹ Phước Tây tiếp nhận tin báo cháy tại căn nhà số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp.

Căn nhà trên do anh Trần Chí Tâm (44 tuổi) làm chủ, được cho anh Trần Tiến Đức (37 tuổi, quê Vĩnh Phúc) thuê để sinh sống cùng vợ và hai con nhỏ là TAT (9 tuổi) và TATh (8 tuổi).

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Đức đi lấy hàng nông sản tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), hai cháu nhỏ ở nhà không có người trông coi.

Cháy nhà lúc nửa đêm làm 2 cháu bé tử vong

Căn nhà ở Đồng Tháp xảy ra cháy làm 2 cháu bé tử vong

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà bên cạnh, người dân đã tri hô và báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân phá cửa dập lửa.

Lực lượng chức năng phát hiện hai cháu nằm bất tỉnh ở khu vực cửa thoát hiểm phía sau và phòng ngủ. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy nhưng không qua khỏi.

Các đơn vị nghiệp vụ công an phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bộ phận quạt treo tường trong phòng ngủ thứ nhất.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện tại vị trí quạt treo tường. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định hai bé tử vong do ngạt khói.

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước Tây đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Thi thể hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.