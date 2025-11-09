Cháy đường dây điện trung thế gây thiệt hại 4 căn nhà ở Đồng Tháp 09/11/2025 22:48

(PLO)- Sự cố trên đường dây điện trung thế khiến dây điện bị cháy nhiều đoạn, rơi xuống làm cháy 4 nhà dân ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tối 9-10, trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 1 vụ cháy đường dây điện trung thế làm thiệt hại 4 nhà dân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 35 cùng ngày tại trụ điện số 61, khóm An Thành, phường Hồng Ngự xảy ra cháy đường dây điện trung thế. Ngọn lửa lan xuống khu vực dân cư, làm 1 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại 4 căn nhà. Trong đó có 1 căn nhà bị hư hỏng phần kết cấu cột sắt, vách và mái tôn, cháy nhiều vật dụng, nội thất và 1 xe mô tô; 3 căn còn lại bị cháy xém. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Sự cố cháy đường dây điện trung thế ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được người dân ghi lại.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời dập lửa.

Đường dây điện bị cháy rơi xuống làm thiệt hại 4 nhà dân.

Tiếp nhận được tin báo, Công an phường Hồng Ngự phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hồng Ngự cùng người dân nhanh chóng tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được cho là do sự cố trên đường dây điện trung thế làm dây điện bị cháy nhiều đoạn, trong đó tại trụ điện số 61 dây bị cháy đứt rơi xuống nhà dân, gây ra vụ cháy nêu trên.

Công an phường Hồng Ngự đang phối hợp bảo vệ hiện trường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.