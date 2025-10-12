Cháy chợ Bình Hàng Tây ở Đồng Tháp lúc rạng sáng 12/10/2025 08:23

(PLO)- Rạng sáng 12-10, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Bình Hàng Tây (Đồng Tháp) thiêu rụi 8 ki-ốt của tiểu thương, hàng hóa hư hại hoàn toàn, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Rạng sáng 12-10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh cũ, tỉnh Đồng Tháp) khiến 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn.

Khoảng 1 giờ 30, người dân phát hiện lửa bốc cao từ khu vực bán quần áo giữa chợ Bình Hàng Tây và kèm theo nhiều tiếng nổ. Nhiều người hô hoán nhau dập lửa và dùng bình chữa cháy để ngăn cháy lan sang các dãy bên cạnh.

Lửa bốc cao từ khu vực giữa chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng

Sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội

Dù đã được cứu hoả kịp thời nhưng 8 ki-ốt của tiểu thương đã bị cháy rụi

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo UBND xã Bình Hàng Trung, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 quầy kinh doanh của 8 tiểu thương bị thiêu rụi, toàn bộ hàng hóa trong các ki-ốt bị cháy.

Nguyên nhân vụ cháy chợ đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê thiệt hại