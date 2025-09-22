Vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn: Nhiều tiểu thương nghẹn ngào mất trắng tài sản 22/09/2025 11:31

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chợ Xuân Thới Sơn (hay còn gọi là chợ Đình), trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn đã thiêu rụi bảy sạp hàng và hai ki-ốt, khiến tiểu thương mất trắng tài sản tích sau nhiều năm tích cóp.

Ngọn lửa bùng phát trong đêm tối

Khoảng 22 giờ ngày 21-9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một sạp hàng chuyên kinh doanh đồ thờ cúng, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, hương, giấy tại chợ Xuân Thới Sơn.

Ngay khi phát hiện, các tiểu thương và người dân xung quanh đã hô hoán, dùng bình chữa cháy cá nhân và các phương tiện tại chỗ để dập lửa, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Do trong chợ chứa nhiều mặt hàng dễ bắt lửa như vải, nhựa, giấy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội. Cột khói đen khổng lồ cao hàng chục mét bao trùm cả một khu vực, khiến người dân gần đó hoảng loạn.

Cảnh sát PCCC tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: HT

"Tôi đang dọn hàng thì nghe tiếng hô hoán cháy. Quay sang thì thấy lửa đã bốc cao ở sạp đồ thờ cúng. Cả khu chợ nhốn nháo. Ai cũng cố gắng dập lửa nhưng lửa lan nhanh quá, không làm sao được," một tiểu thương bán rau củ trong chợ bàng hoàng kể lại.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng chức năng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi ngọn lửa bùng phát mạnh và khói độc tỏa ra dày đặc. Các chiến sĩ PCCC đã chia thành nhiều mũi, tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng sang các khu vực lân cận của chợ.

Nhiều tài sản của các tiểu thương kinh doanh tại chợ bị thiêu rụi. Ảnh: HT

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào rạng sáng ngày 22-9. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời, không để thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn. Dù không có thiệt hại về người, nhưng tài sản của các tiểu thương đã bị thiêu rụi gần như toàn bộ.

Hiện trường tan hoang

Ghi nhận tại hiện trường vào sáng 22-9, khu vực chợ là một bãi hoang tàn, đổ nát. Mái tôn nhiều ki-ốt bị cháy, sập hoàn toàn; nhiều sạp hàng bị thiêu rụi chỉ còn lại khung sắt méo mó, biến dạng. Hàng hóa, vốn liếng tích cóp bao năm của các tiểu thương đều đã biến thành tro bụi.

Các tiểu thương có mặt tại hiện trường không kìm được nước mắt. Nhiều người bần thần, bật khóc nức nở khi nhìn thấy tài sản của mình tan thành tro bụi.

Đến trưa ngày 22-9, khu vực vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: HT

"Gia đình tôi bán ở đây hơn 10 năm rồi. Vốn liếng, hàng hóa đều để hết trong sạp. Giờ thì mất sạch rồi. Không biết phải làm sao để gầy dựng lại," chị NTH, một tiểu thương bán quần áo, nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Bích, một người dân sống gần chợ, cũng không khỏi bàng hoàng: "Tôi nghe tiếng nổ lách tách rồi nhìn thấy lửa bốc lên cao. Các tiểu thương chỉ biết đứng nhìn, bất lực".

Lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn, xác nhận vụ cháy đã thiêu rụi bảy sạp hàng và hai ki-ốt. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để thống kê thiệt hại chi tiết, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các tiểu thương bị ảnh hưởng.

Lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.