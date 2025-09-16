Cháy căn nhà ở phường Phú Thọ Hòa, vợ chồng lớn tuổi may mắn thoát nạn 16/09/2025 21:13

(PLO)- Đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà 3 tầng trên đường Hàn Mạc Tử (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 16-9, Công an phường Phú Thọ Hòa phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ cháy nhà dân trên đường Hàn Mạc Tử.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu nằm ở góc đường Hàn Mạc Tử - Cộng Hòa 3 (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) liền hô hoán, gọi người bên trong thoát ra ngoài.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ căn nhà. Ảnh: HT

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói bốc cao khiến cả khu vực náo loạn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, chống cháy lan. Sau gần một giờ, đám cháy được khống chế, dập tắt.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực phục vụ điều tra nguyên nhân. Ảnh: HT

Vụ cháy làm nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Theo người dân, ngọn lửa phát ra từ khu vực lầu hai. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai vợ chồng lớn tuổi kịp chạy thoát, các thành viên khác đang đi làm, đi học chưa về.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà hư hại. Ảnh: HT

Nguyên nhân và thiệt hại đang được công an điều tra, thống kê làm rõ.