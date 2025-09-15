Cháy nhà 5 tầng ở phường An Nhơn, nhiều người náo loạn 15/09/2025 17:18

(PLO)- Ngôi nhà trong hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội ở tầng 5, khiến nhiều người náo loạn.

Theo ghi nhận, khoảng 14 giờ ngày 15-9, nhiều người dân nghe một số tiếng nổ, sau đó cột khói bốc cao từ phía sau tầng năm của ngôi nhà trong hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn.

Vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Ảnh: HT

Người trong nhà hô hoán kêu cứu, nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini tiếp cận nhưng không thành công. “Đám cháy bùng lớn kèm theo nhiều tiếng nổ khiến việc tiếp cận rất khó khăn” - một nhân chứng kể.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Sau thời gian nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế, không để lan rộng.

Khói ám đen khu vực bên ngoài tầng năm căn nhà. Ảnh: HT

Tại hiện trường, tầng 5 của ngôi nhà bị cháy ám khói đen, các cánh cửa gỗ cùng nhiều vật dụng bị hư hỏng.

Theo nguồn tin ban đầu, vụ cháy nhiều khả năng xuất phát từ sự cố chập điện.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.