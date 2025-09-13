Cảnh sát đưa robot TAF35 đến dập đám cháy chung cư ở phường Sài Gòn 13/09/2025 13:00

(PLO)- Cảnh sát PCCC huy động robot TAF35 đến hiện trường vụ cháy căn hộ trong chung cư trên đường Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM để phục vụ dập lửa.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13-9, khói lửa bùng phát dữ dội tại một căn hộ trong chung cư số 158 Pasteur, phường Sài Gòn.

Do vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần, nhiều cư dân trong chung cư vội vã chạy xuống đất, còn một số người xung quanh dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chuyên dụng, robot TAF35 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa đoạn đường trước chung cư để triển khai phương án chữa cháy, ngăn không để cháy lan.

Vụ cháy khiến người dân khu vực hoảng loạn. Ảnh: HT

Sau ít phút, đám cháy được khống chế, lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm nguội, đảm bảo an toàn khu vực. May mắn vụ việc không gây thương vong.

Robot được đưa đến hiện trường phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: HT

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.