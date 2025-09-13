Cảnh sát đưa robot TAF35 đến dập đám cháy chung cư ở phường Sài Gòn

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13-9, khói lửa bùng phát dữ dội tại một căn hộ trong chung cư số 158 Pasteur, phường Sài Gòn.
Do vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần, nhiều cư dân trong chung cư vội vã chạy xuống đất, còn một số người xung quanh dùng bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa.
Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chuyên dụng, robot TAF35 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa đoạn đường trước chung cư để triển khai phương án chữa cháy, ngăn không để cháy lan.
Sau ít phút, đám cháy được khống chế, lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước làm nguội, đảm bảo an toàn khu vực. May mắn vụ việc không gây thương vong.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.
TAF35 là robot chữa cháy do Đức sản xuất, được trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam nhằm xử lý những đám cháy nguy hiểm, khó tiếp cận.
Robot dài khoảng 3 mét, nặng gần 4 tấn, di chuyển bằng bánh xích cao su, có thể leo dốc 30 độ, xoay 360 độ và vận hành từ xa trong phạm vi 300 mét.
Thiết bị được trang bị vòi phun công suất tới 4.700 lít/phút, tầm phun xa 80 mét, đủ sức vươn tới chiều cao 20-30 tầng. TAF35 có thể phun nước mạnh hoặc phun sương làm mát, thích hợp chữa cháy trong nhà xưởng, kho hàng hay khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy.
Robot này từng được huy động trong một số vụ cháy kho hàng lớn tại Hải Phòng, giúp lực lượng cứu hỏa tiếp cận sâu vào hiện trường, giảm rủi ro cho con người. Nhiều địa phương khác, trong đó có Đà Nẵng, đang dự kiến trang bị thêm TAF35 để tăng cường năng lực chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.