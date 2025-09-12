Hàng xóm kể 3 lần lao vào đám cháy cứu cụ ông 78 tuổi nhưng bất thành 12/09/2025 12:34

(PLO)- Giữa đêm tối, người hàng xóm đã 3 lần lao vào biển lửa tìm cách cứu cụ ông 78 tuổi mắc kẹt trong căn nhà nhưng bất thành.

Hơn 9 giờ sáng 12-9, không khí nặng nề vẫn bao trùm trên con đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, khi lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà số 316 để khám nghiệm vụ cháy khiến cụ ông tử vong thương tâm.

Căn nhà nhỏ hẹp nơi hai vợ chồng già nương tựa vào nhau giờ chỉ còn tro tàn và nước mắt của người ở lại.



Cháy nhà lúc rạng sáng

Ghi nhận, nơi xảy ra vụ cháy vào rạng sáng là căn nhà cấp 4 diện tích 36 m2, nơi sinh sống hơn 20 năm của vợ chồng ông NMT (78 tuổi) và bà NTKH (82 tuổi).

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: HT

Vụ hỏa hoạn khiến ông T tử vong do không kịp thoát thân. Bà H may mắn chạy thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, gào khóc cầu cứu hàng xóm.

Người dân khu phố bàng hoàng kể: “Khoảng 3 giờ sáng, khi đang ngủ tôi giật mình vì tiếng kêu cứu thất thanh. Chạy ra thì thấy bà H vừa la vừa cầu xin mọi người cứu chồng bà ấy còn kẹt trong nhà”, bà Bảy, sống sát hiện trường nói.

Khói đen và lửa bốc dữ dội từ bên trong, nhiều người dân lao vào tìm cách phá cửa, dùng bình chữa cháy mini để cứu ông T nhưng bất lực. “Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn. Lửa cháy quá nhanh, khói đặc quánh không ai tiếp cận nổi”, bà Bảy tiếp.

Thi thể cụ ông sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: HT

Theo người dân xung quanh, vợ chồng ông T thuê căn nhà nhỏ này từ hơn 20 năm trước. Ông T vốn bị tai nạn, chân yếu, thời gian gần đây gần như nằm một chỗ. Bà H tuổi cao sức yếu, hàng ngày hàng xóm vẫn thường qua giúp đỡ bồng bế ông T tắm rửa, vệ sinh.

Nỗ lực cứu người trong vô vọng

Trong số những người lao vào đám cháy, ông Phạm Long Khánh (55 tuổi, nhà kế bên) là người bị thương nặng nhất. Ông ba lần liều mình xông vào căn nhà đang cháy để kéo ông T ra ngoài nhưng không thành.

Đám cháy bùng lên vào lúc rạng sáng khiến cụ ông mắc kẹt, tử vong. Ảnh: HT

Ông Khánh kể: Thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét và nghe tiếng chó sủa dữ dội. Ngay sau đó, bà H chạy sang đập cửa hô hoán. Chưa kịp mặc áo, ông lao sang nhà hàng xóm.

Lối đi hẹp, nhiều đồ đạc chất đầy chắn ngang khiến việc tiếp cận nạn nhân vô cùng khó khăn. Lần đầu vào, ông vướng xe máy phải quay ra. Lần thứ hai, lửa táp vào lưng nóng rát khiến ông phải bỏ dở.

Ông Khánh kể đã ba lần xông vào đám cháy tìm cách đưa ông T ra ngoài nhưng bất thành. Ảnh: HT

Nghĩ đến việc ông T bị liệt không thể tự thoát thân, ông Khánh dồn hết sức lao vào lần thứ ba nhưng vấp ngã, gối chảy máu. Bất lực, ông đành chạy ra ngoài hô hoán kêu mọi người cùng dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng tất cả đều không kịp.

Đám cháy bùng lên từ căn nhà chứa nhiều đồ đạc, vật dụng gây khó khăn cho việc dập lửa, cứu người. Ảnh: HT

“Tôi đau lắm, nhìn ông ấy chết mà mình không cứu được. Nhà tôi cũng bị cháy sém nhưng không đáng kể, chỉ tiếc là không giữ được mạng người”, ông Khánh nói, giọng trầm xuống khi nghĩ đến cảnh vợ chồng già phải ly tán trong phút chốc.

Trong nhà, vợ chồng ông T để rất nhiều đồ cũ, vật dụng lặt vặt gom góp về bán kiếm sống. Chính số đồ đạc chất đầy đã vô tình khiến lối thoát hiểm bị bít kín, cản trở việc cứu hộ.

Bà H kể lại trong nước mắt, khi phát hiện cháy, bà nhìn thấy lửa bùng lên từ khu vực cầu dao điện. Bà hoảng loạn lay gọi chồng nhưng ông T không thể đứng dậy. Quá gấp gáp, bà buộc phải thoát ra ngoài kêu cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 12 điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến rạng sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 20 m2.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại từ vụ cháy.