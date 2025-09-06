TP.HCM: Cháy dữ dội ở công ty in ấn bao bì tại xã Bà Điểm 06/09/2025 16:45

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại chi nhánh một công ty chuyên in ấn và bao bì ở xã Bà Điểm, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiệt hại.

Ngày 6-9, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một công ty bao bì.

Trước đó, khói lửa bùng lên từ chi nhánh một công ty chuyên in ấn và bao bì trên đường Phạm Văn Sáng, ấp 22, xã Bà Điểm.

Người dân và lực lượng chức năng di dời tài sản ra bên ngoài công ty khi phát hiện cháy. Ảnh: HT

Nhận được thông tin lúc 11 giờ 21 phút, Công an xã Bà Điểm cùng lực lượng chức năng phối hợp đã nhanh chóng có mặt . Công an xã đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ và 20 an ninh cơ sở triển khai chữa cháy bước đầu, đồng thời di dời tài sản, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận và giữ gìn an ninh trật tự.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ khu vực nhà xưởng công ty in ấn. Ảnh: HT

Đến 11 giờ 45 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 19 và 20 được điều động đến hiện trường, phối hợp khống chế. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Ban đầu, nhà xưởng được xác định có diện tích khoảng 800 mét vuông, diện tích cháy khoảng 80 mét vuông, lực lượng chức năng đã bảo vệ được 720 mét vuông. Nguyên nhân xác định do chập cầu dao điện tại khu vực sản xuất. Vật liệu cháy chủ yếu là mực in và bao bì. Thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng, không có thương vong về người.

Hiện Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập hồ sơ, tiếp tục làm rõ vụ việc.