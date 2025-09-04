TP.HCM: Cháy sân thượng công ty, nhiều người hoảng loạn tháo chạy 04/09/2025 13:34

(PLO)- Sân thượng một công ty trên đường số 4 (phường An Lạc, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy, rất may không có thương vong.

Hơn 7 giờ ngày 4-9, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại sân thượng căn nhà một trệt ba tầng, nơi đặt trụ sở một công ty hoạt động trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Ngay khi phát hiện, bảo vệ công ty đã ngắt cầu dao điện, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng mạnh khiến nhiều người trong công ty cùng khách ăn uống ở các quán gần đó phải chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Khói lửa bốc lên từ tầng thượng công ty. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường khống chế đám cháy, không để lửa lan sang nhà dân liền kề.

Đám cháy chỉ gây thiệt hại về tài sản, không khiến ai bị thương. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy có hai bảo vệ và ba nhân viên vừa đến công ty, cùng phối hợp dập lửa. Nhờ phát hiện sớm nên thiệt hại hạn chế, khu vực cháy chỉ tập trung tại sân thượng.

Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy công ty trên đường số 4 đang được công an điều tra, thống kê làm rõ.