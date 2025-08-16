Đồng Tháp: Cháy lớn ở chợ Tam Nông, thiệt hại 31 ki-ốt 16/08/2025 08:48

(PLO)- Tối 15-8, chợ thực phẩm Tam Nông ở Đồng Tháp bốc cháy dữ dội, làm 31 kiốt hư hỏng, trong đó có 10 kiốt thiệt hại nặng, không ghi nhận thương vong.

Tối 15-8, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ thực phẩm Tam Nông (xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) khiến 31 kiốt bị thiệt hại.

Khoảng 21 giờ 50, Công an xã Tràm Chim nhận tin báo cháy và khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Có khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ công an xã cùng tham gia chữa cháy, trong đó lãnh đạo công an xã trực tiếp chỉ đạo.

Vụ cháy chợ thực phẩm Tam Nông.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân cùng người dân địa phương (khoảng 70 người) hỗ trợ dập lửa. Lực lượng từ Vườn Quốc gia Tràm Chim, công an các xã giáp ranh cũng được điều động với khoảng 40 người.

Công an huyện Tam Nông phối hợp thông báo cho Điện lực cắt điện toàn bộ khu vực, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để điều động thêm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Gồm Đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự, Đội chữa cháy khu vực Cao Lãnh, Đội CSGT số 3, Phân trại tạm giam và quản lý kho vật chứng Tam Nông huy động CBCS và phương tiện tham gia chữa cháy (khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia).

Khoảng 22 giờ 15, đám cháy được khống chế, không để lan rộng. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã làm 31 kiốt bị ảnh hưởng, trong đó có 10 kiốt thiệt hại nặng.

Hiện, các lực lượng tiếp tục dập tắt các điểm cháy ngún, bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại và phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.