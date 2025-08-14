Xe đầu kéo bốc cháy sau va chạm, nằm vắt ngang trên đèo Mang Yang 14/08/2025 18:29

(PLO)- Hai xe chở nông sản va chạm, lật giữa đường, một xe bốc cháy, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Chiều 14-8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã huy động 20 chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến dập tắt đám cháy sau tai nạn giao thông trên đèo Mang Yang đoạn qua xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng công an dập tắt đám cháy. Ảnh: VN.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ô tô đầu kéo 15H-062.08 kéo theo rơmooc chở sầu riêng, lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ Pleiku đi Quy Nhơn. Khi đến đoạn qua đèo Mang Yang thì va chạm với xe tải 81C-284.36 chở mì chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, cả hai xe đều bị lật giữa đường, hàng hóa trên xe đổ tràn ra mặt đường; ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông đoạn đường này. Đến khoảng 15 giờ 55 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Yang.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ các phương tiện, thu dọn hiện trường, phân luồng để đảm bảo hoạt động lưu thông bình thường trở lại.