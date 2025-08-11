Báo cáo ban đầu vụ tai nạn ở công trình cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh làm 2 người tử vong 11/08/2025 15:38

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra khi đang đổ bê tông thi công đường thoát nước trên dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vùi lấp ba công nhân.

Chiều 11-8, lãnh đạo Công an xã Tuy An Bắc cho biết Công an xã này đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra khi thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh làm hai người chết, một bị thương.

Thông tin ban đầu từ Công an xã Tuy An Bắc, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ cùng ngày, trên công trường dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc.

Nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: MT

Theo báo cáo, lúc xảy ra sự việc, bảy công nhân của nhà thầu phụ là Công ty Duy Phong đang thi công đường thoát nước. Khi xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh đang phun bê tông tươi lên các tấm cốt pha dựng thủ công thì bất ngờ đổ sập.

Các công nhân Nguyễn Bá Nam (45 tuổi, ngụ xã Tuy An Đông, Đắk Lắk), Tôn Thành Minh (55 tuổi, ngụ xã Tuy An Bắc) và một người tên Dũng (ngụ xã Tuy An Đông) đang thi công đường thoát nước ngã từ trên cao xuống và bị khối lượng bê tông vùi lấp.

Vụ tai nạn làm ông Minh, ông Nam tử vong tại chỗ; còn ông Dũng bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Theo lãnh đạo Công an xã Tuy An Bắc, vị trí xảy ra tai nạn thuộc công trường thi công cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh do Ban Quản lý dự án 85 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính.

Khối bê tông đổ sập từ trên cao xuống khiến hai công nhân tử vong. Ảnh: MT

Tư vấn giám sát dự án là Công ty TEDI, do ông Nguyễn Văn Liễn làm tổ trưởng, cùng hai thành viên là Bùi Khánh Phước và Đào Xuân Tiên.

Cũng theo Công an xã Tuy An Bắc, Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong làm nhà thầu phụ do Ngô Hoàng Duy (33 tuổi, ngụ xã Tuy An Đông) chịu trách nhiệm. Bộ phận đảm bảo an toàn công trình ở dự án trên do ông Ngô Cẩm Bình, nhân viên Thăng Long, phụ trách.

Công ty Duy Phong thuê bảy nhân công tại địa phương để làm công trình đường thoát nước tại tuyến nói trên thì xảy ra tai nạn.