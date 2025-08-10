Thi thể nam thanh niên dưới vực sâu, cách chân núi Hoàng Ngưu Sơn 5km 10/08/2025 16:33

(PLO)- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám nghiệm tử thi ngay trên núi, nạn nhân được tìm thấy đã tử vong dưới vực sâu thuộc núi Hoàng Ngưu Sơn.

Chiều 10-8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết nạn nhân được phát hiện trên núi Hoàng Ngưu Sơn là Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi, ngụ phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), được gia đình báo mất liên lạc sáu ngày trước.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, thông tin vị trí phát hiện thi thể dưới vực sâu ở núi Hoàng Ngưu Sơn. Nơi phát hiện thi thể cách chân núi khoảng 5 km về phía Đông.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân trùng khớp với định vị của điện thoại anh Nguyễn Bá Khánh Cường, trước khi hết pin.

Nhiều lực lượng đã tìm kiếm nạn nhân nhiều ngày qua. Ảnh: AB

Sau khi công tác khám nghiệm tử thi kết thúc, lực lượng tìm kiếm sẽ di chuyển nạn nhân xuống núi để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong, trước khi bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4-8, chính quyền địa phương nhận tin báo từ người nhà về việc anh Nguyễn Bá Khánh Cường mất liên lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Từ chiều 5-8, nhiều lực lượng cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các tình nguyện viên đến từ nhiều tỉnh, như Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân theo thông tin người nhà cung cấp. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm nạn nhân.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò ở phường Nam Nha Trang, được ví như nóc nhà của Nha Trang. Khu vực này có địa hình dốc, nhiều tảng đá lớn, một số đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm nếu người leo núi không có kinh nghiệm.