Tìm thấy thi thể nghi là người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn 10/08/2025 14:37

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể trên núi Hoàng Ngưu Sơn và đang đưa xuống núi để phối hợp điều tra, xác minh nhân thân.

Ngày 10-8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam trên núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang.

Các lực lượng đang đưa thi thể xuống núi, đồng thời phối hợp cơ quan liên quan để xác minh nhân thân nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong.

Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng nạn nhân là nam thanh niên leo núi Hoàng Ngưu Sơn, được gia đình báo mất tích chiều 4-8.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân trên núi Hoàng Ngưu Sơn. Ảnh: CN

Như PLO đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 4-8, chính quyền địa phương nhận tin báo từ người nhà về việc nam thanh niên tên Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi ngụ phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), mất liên lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Từ chiều 5-8, nhiều lực lượng cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân theo thông tin người nhà cung cấp. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để tìm nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều ngày liền cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả.

Trước hôm mất tích, Khánh Cường chạy xe máy từ phường Phan Rang ra Nha Trang. Sau đó, gửi xe máy ở nhà người dân dưới chân núi, nói sẽ leo lên núi Hoàng Ngưu Sơn một mình.