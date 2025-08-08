Khởi tố 3 người nước ngoài mở shop bán sừng tê giác, ngà voi ở Nha Trang 08/08/2025 17:57

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Zhou Yonglin (48 tuổi), Yuan Tao (36 tuổi), Wang Hao (34 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, cơ sở kinh doanh mang tên Shop Việt Cẩm ở thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do bà NTT đứng tên chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế Shop Cẩm Việt là do Zhou Yonglin, Yuan Tao và Wang Hao điều hành, quản lý hoạt động.

Cảnh sát tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng đối với Yuan Tao. Ảnh: NV

Ngày 1-8, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm.

Thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận có 29 người Trung Quốc, 33 người Việt Nam đang làm việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Bên trong cơ sở đang trưng bày, giới thiệu bán các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, như "an cung hoàn FUWAH-HK”, “viên nén Phiến Tế Quảng”, “thanh nhiệt giải độc gan FUWAH-HK”, “sâm Ngọc Linh”, “Dương Tâm Đan”… Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh sát tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Zhou Yonglin. Ảnh: NV

Công an phát hiện trong cơ sở trên có một số sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, sừng tê giác, vảy tê tê… có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa xác định từ tháng 1-2025 đến nay, cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm có hoạt động tàng trữ, buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nguy cấp, quý, hiếm như tê giác, gấu, hổ, voi... cho các đoàn khách du lịch Trung Quốc.

Cảnh sát kiểm tra cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm. Ảnh: AB

Trước mắt, cơ quan công an xác định có hơn 1,1 kg sừng tê giác thu giữ tại thời điểm kiểm tra là vật phẩm thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục xác minh các mẫu vật, điều tra hành vi của các nghi phạm liên quan.