Bắt con nghiện đột nhập, bóp cổ chủ nhà, cướp tiền vàng để mua ma túy 07/08/2025 16:56

(PLO)- Người đàn ông ở Khánh Hòa đột nhập vào nhà, bóp cổ, khống chế chủ nhà cướp tiền vàng để mua ma túy sử dụng.

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Đoàn Nhật Dũng (33 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Nam Ninh Hòa, Khánh Hòa) về hành vi cướp tài sản.

Sáng 6-8, Công an xã Nam Ninh Hòa nhận tin báo từ của bà N (44 tuổi, ngụ địa phương) phản ánh chiều 5-8, bà bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, bóp cổ, khống chế cướp một nhẫn vàng, 750.000 đồng.

Đoàn Nhật Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: XH

Công an xã Nam Ninh Hòa xác định nghi phạm là Đoàn Nhật Dũng nên tiến hành truy bắt. Chỉ 6 tiếng đồng hồ nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nam Ninh Hòa đã bắt được Đoàn Nhật Dũng.

Bước đầu Dũng khai để có tiền mua ma túy sử dụng, Dũng chạy xe máy tìm người để cướp tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 5-8, khi thấy bà N đang ở nhà một mình, Dũng đột nhập, dùng tay bóp cổ khống chế nạn nhân lấy một nhẫn vàng và 750.000 đồng rồi tẩu thoát.

Theo công an, Dũng nghiện ma túy nặng, có hai tiền án về tội cướp tài sản.