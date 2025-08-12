Tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khi thi công ở cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh 12/08/2025 10:09

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kiểm tra hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến ba người thương vong ở dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh.

Ngày 12-8, ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong, một người bị thương tại dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, đoạn qua địa bàn xã.

Công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.H

Theo ông Hân, song song với kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia quyến hai nạn nhân tử vong, thăm hỏi nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện.

“Trong hai nạn nhân tử vong, một người có gia cảnh khó khăn. Chúng tôi cùng các bên liên quan đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia quyến các nạn nhân. Hiện, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để kiểm tra tại hiện trường vụ việc” - ông Hân nói.

Cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi) đã được chuyển qua khoa hồi sức tích cực, cho thở máy để tiếp tục theo dõi.

Như PLO đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 11-8, trên công trường dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh (đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn sập cốt pha khi phun bê tông, thi công đường thoát nước.

Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Bá Nam (45 tuổi, ngụ xã Tuy An Đông), ông Tôn Thành Minh (55 tuổi, ngụ xã Tuy An Bắc) tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ xã Tuy An Đông) bị thương.

Khu vực thi công đường thoát nước xảy ra tai nạn. Ảnh: X.H

Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh có chiều dài 42 km đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.