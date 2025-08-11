An ninh trật tự

Sập cốt pha khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

(PLO)- Hai công nhân tử vong khi thi công cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 11-8, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua địa bàn xã Tuy An Bắc làm hai người chết, một người bị thương.

quy-nhon-chi-thanh1.JPG
quy-nhon-chi-thanh2.JPG
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, bảy nhân công của nhà thầu phụ là Công ty Duy Phong thi công bậc nước bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bậc nước đã thi công thì bị sập hệ cốt pha làm ba công nhân té ngã từ trên cao xuống chân dốc, bị khối lượng bê tông vùi lấp. Ba công nhân bị nạn gồm Nguyễn Bá N (45 tuổi), người tên D (cùng ngụ xã Tuy An Đông) và ông Tôn Thành M (55 tuổi, ngụ Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk).

Vụ tai nạn làm ông M và ông N tử vong tại chỗ; còn ông D bị thương được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

quy-nhon-chi-thanh3.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn 2 người tử vong

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh dài hơn 61 km. Đoạn đoạn qua xã Tuy An Bắc do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư; Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính. Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong làm nhà thầu phụ. Bộ phận đảm bảo an toàn thi công trên tuyến là ông Ngô Cẩm Bình là nhân viên Thăng Long phụ trách.

VŨ LONG - XUÂN HOÁT
