Giải cứu người bị lừa mở sổ tiết kiệm, lộ chiêu bắt cóc online biến tướng 01/01/2026 12:00

Ngày 1-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ và kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ lừa đảo với thủ đoạn bắt cóc online xảy ra trên địa bàn TP.

Đáng chú ý, kẻ xấu sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm online.

Chị TNYN được công an giải cứu kịp thời. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, trưa 31-12-2025, Phòng CSHS tiếp nhận trình báo từ gia đình chị TNYN (20 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) nghi ngờ chị N đang bị nhóm lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý theo hình thức bắt cóc online.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS đã tổ chức truy xét nóng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí nạn nhân và tiến hành giải cứu thành công khi chị N đang bị khống chế tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cẩm Lệ. Công an cũng phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến chị N.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa về trụ sở Phòng CSHS để ổn định tâm lý, làm rõ sự việc và bàn giao an toàn cho gia đình.

Theo điều tra, sau khi thao túng tâm lý, nhóm lừa đảo yêu cầu chị N phải chuyển 500 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, giao dịch này đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.

Điều tra viên của Phòng CSHS cho hay, trong vụ việc này, thủ đoạn bắt cóc online đã có sự biến tướng so với trước đây. Thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, chúng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để chứng minh năng lực tài chính.

Trường hợp người nhà cảnh giác, chỉ lập sổ tiết kiệm giấy, chúng tiếp tục ép nạn nhân mang sổ ra ngân hàng để chuyển đổi sang hình thức sổ tiết kiệm online, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian chờ người nhà làm thủ tục, chúng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tải các ứng dụng cho vay, công ty tài chính; sử dụng căn cước của mình để đăng ký các khoản vay online từ 10 - 20 triệu đồng.

Sau khi khoản vay được giải ngân, nạn nhân bị ép chuyển ngay tiền cho nhóm lừa đảo, sau đó xóa ứng dụng, tiếp tục tải app khác và lặp lại quy trình tương tự.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc để làm rõ những người liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.