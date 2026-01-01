Video Tin Tức

Video: Ngắm phượng vàng rực trời ở Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

(PLO)- Phượng vàng nở vàng rực một góc trời ở Tu viện Bát Nhã, tạo nên một khung cảnh nên thơ hiếm thấy, thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh.

Những ngày này, hoa phượng vàng đang nở rộ, phủ sắc vàng óng ả trong khuôn viên Tu viện Bát Nhã (phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông người tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

