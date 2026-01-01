Video: Ngắm phượng vàng rực trời ở Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng 01/01/2026 09:00

(PLO)- Phượng vàng nở vàng rực một góc trời ở Tu viện Bát Nhã, tạo nên một khung cảnh nên thơ hiếm thấy, thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh.