Video: Ngắm phượng vàng rực trời ở Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Những ngày này, hoa phượng vàng đang nở rộ, phủ sắc vàng óng ả trong khuôn viên Tu viện Bát Nhã (phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông người tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
