Người Đà Lạt tiếc nuối vì cây phượng tím bên hồ Xuân Hương bị gió quật ngã 07/11/2025 13:31

(PLO)-Mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ làm cây xanh, trong đó có gốc phượng tím đẹp nhất bên hồ Xuân Hương bị bật gốc làm nhiều người tiếc nuối.

Ngày 7-11, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường nhiều cây xanh bị ngã đổ do ảnh hưởng từ cơn bão số 13.

Trong số cây bị gãy đổ có cây phượng tím đẹp nhất bên hồ Xuân Hương.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương bị ngã đổ trong sự tiếc nuối của du khách - Ảnh: TRƯƠNG NGỌC THỤY

Nhiếp ảnh gia Trương Ngọc Thụy, một cư dân Đà Lạt đã viết những dòng đầy tiếc nuối: "Hơn mười năm qua, mỗi mùa phượng nở, tôi đều ghé lại lặng lẽ ngắm nhìn, chụp, lưu giữ chút sắc tím mộng mơ của Đà Lạt.

Hôm qua, cơn mưa bão đã làm cây phượng ấy gãy đổ. Nhìn thân cây nằm lặng dưới mặt hồ, tôi thấy như một phần ký ức của mình cũng vừa rơi xuống. Đà Lạt mất đi một nét tím... Còn những người yêu Đà Lạt, mất đi một chỗ hẹn thân quen".

Một phần thân cây phượng tím bị ngã đổ, phần còn lại ngả xuống bờ hồ Xuân Hương may mắn không bị ảnh hưởng. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo tài liệu, năm 1962, kỹ sư nông học Lương Văn Sáu mang phượng tím từ Pháp về trồng tại Đà Lạt.

Trong số ba cây phượng tím nhân giống thành công đầu tiên (một cây ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, một cây ở vườn hoa Bích Câu, một cây ở trước nhà hàng Thủy Tạ) thì cây phượng tím trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được xem có dáng, thế cây đẹp nhất, ngả ra phía lòng hồ Xuân Hương.

Cây phượng tím trước khi bị bật gốc, nằm bên bờ hồ Xuân Hương, đối diện là Đồi Cù nở hoa tuyệt đẹp vào cuối năm. Rất nhiều du khách tới chụp ảnh lưu niệm tại đây. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trước đó, đêm 6-11, trên địa bàn Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão số 13.

Diễn biến bất lợi của thời tiết làm một thân lớn nhất của cây phượng tím hàng chục năm tuổi bên bờ hồ Xuân Hương bị gãy, ngã rạp xuống đất. May mắn phần thân phượng tím đổ về hướng bờ hồ, không gây thiệt hại về người và tài sản.