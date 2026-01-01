Thời sự sáng 1-1: Thông tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2026 01/01/2026 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 1-1: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Dự báo các tỉnh, thành mưa to từ 2-1-2026 do không khí lạnh mạnh; Mỹ rà soát thông tin tình báo về vụ tấn công dinh thự của Tổng thống Nga...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2026 ở 3 miền:

Tại Bắc Bộ, ngày 1-1-2026 xuất hiện mưa rải rác do gió mùa đông bắc. Từ ngày 2-1 đến ngày 4-1, trời tạnh ráo nhưng rét đậm, vùng núi có nơi dưới 8 độ C, đồng bằng và Hà Nội xấp xỉ ngưỡng rét đậm. Người dân cần chủ động giữ ấm.

Tại Trung Bộ, ngày 1-1 trời tạnh ráo, nhưng từ đêm 1-1 đến 3-1 có mưa rào, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa đến to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ ngày 2-1 đến ngày 4-1 trời chuyển rét do không khí lạnh.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ chủ đạo nắng, không mưa; Cao nguyên Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm.