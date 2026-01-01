Bắt giữ 2 bị can trong vụ bắt cóc đòi tiền chuộc ở Campuchia hồi năm 2023 01/01/2026 16:12

(PLO)- Tiến, Việt cùng 10 đồng phạm khác đã thực hiện các hành vi giết người, cướp tài sản và bắt cóc đòi tiền chuộc với năm người ở TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ hai bị can bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm. Đó là Lê Quyết Tiến (31 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Trị) và Vũ Đức Việt (31 tuổi, quê TP Hải Phòng). Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng đã ra Quyết định phục hồi điều tra đối với hai bị can này.

Theo hồ sơ, hai bị can Tiến và Việt liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 25-8-2023 tại tỉnh Kandal, Campuchia.

Từ trái qua: Các bị can Lê Quyết Tiến và Vũ Đức Việt tại cơ quan Công an. Ảnh: CAAG

Cụ thể, Tiến và Việt cùng 10 đồng phạm khác đã thực hiện các hành vi giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với năm người ở phường Sampeou Poun (TP Sampeou Poun, tỉnh Kandal).

Tại đây, nhóm của Việt, Tiến đã tra tấn các nạn nhân, quay video gửi cho gia đình để uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền. Các gia đình nạn nhân đã chuyển tổng số khoảng 500 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp.

Riêng gia đình ông HVM (42 tuổi) chưa kịp chuyển tiền thì đã bị sát hại ngay tại nhà trọ nơi bị giam giữ. Sau đó, nhóm Việt, Tiến còn tiếp tục gửi hình ảnh, video cho gia đình nạn nhân.

Thời điểm đó, bốn nạn nhân còn lại đã lợi dụng sơ hở để tự cởi trói và bỏ trốn về khu vực cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) và được lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang thành lập Tổ công tác sang Campuchia để phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ án. Theo đó, Tổ công tác đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác khởi tố, điều tra theo pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can để điều tra tội giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-8-2024, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh An Giang đề nghị truy tố sáu trong tổng số 10 bị can. Đồng thời, ra quyết định truy nã bốn bị can còn lại.

Giữa tháng 9-2025, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt một bị cáo mức án tử hình, hai bị cáo mức án tù chung thân; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 28-30 năm tù.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bốn bị can, trong đó có Tiến và Việt. Công an tỉnh An Giang cũng đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác minh, truy bắt các bị can.

Ngày 15-12-2025, qua công tác vận động của lực lượng Công an và gia đình, Việt đã từ Campuchia về Việt Nam và đến Công an xã Phú Thái (TP Hải Phòng) đầu thú. Còn bị can Tiến, ngày 24-12-2025, các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ bị can khi đang lẩn trốn tại xã Nhuận Đức (TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận đã cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội tại Campuchia.