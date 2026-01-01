Gây án mạng vì tưởng bị đưa đi kiểm tra ma tuý 01/01/2026 08:16

(PLO)- Thấy ông T đang ngồi trong quán nước, bị cáo Chì nghĩ rằng ông ngồi canh giữ, đợi lực lượng an ninh trật tự đến đưa Chì đi test ma túy, nên tấn công nạn nhân.

Chiều 31-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chì (29 tuổi) tù chung thân về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, bị cáo Chì bị nghi vấn sử dụng ma túy tại địa phương, nên Công an xã Hội An cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhiều lần đến nhà mời về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, bị cáo không chấp hành và thường xuyên lẩn trốn.

Bị cáo Lê Văn Chì bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Ảnh: TT

Tối 18-8, sau khi uống rượu, Chì đi bộ từ nhà đến quán nước giải khát cách nhà khoảng 50 m và thấy ông NVT (62 tuổi, là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở), đang ngồi uống nước với nhiều người bên trong quán. Thấy vậy, Chì nghĩ rằng ông T ngồi canh giữ, đợi lực lượng an ninh trật tự đến đưa Chì đi kiểm tra ma túy.

Tức giận, Chì đi về nhà lấy một ống sắt nhọn, rồi quay lại quán nước và bất ngờ lao đến đâm ông T. Sau khi gây án, Chì bỏ chạy khỏi hiện trường và trốn khỏi địa phương.

Ông T được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ba ngày sau khi gây án, Chì bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.