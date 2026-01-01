Vĩnh Long: Bánh xe rơ moóc rơi trên quốc lộ 53, một người bị thương 01/01/2026 12:03

(PLO)- Bánh xe của một rơ moóc bất ngờ rơi khỏi trục khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 53 (Vĩnh Long), va chạm xe máy và người dân ven đường, làm một người bị thương.

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh làm rõ vụ bánh xe của rơ moóc bất ngờ rơi ra khỏi trục va chạm 2 xe máy và người dân trên quốc lộ 53 .

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 43 phút, ngày 31-12-2025, ông NVN (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 66H.06... kéo theo sơ mi rơ moóc xitéc chở xi măng rời BKS 66R.00r... lưu thông trên quốc lộ 53 (hướng xã Long Hồ về xã Trung Hiệp). Khi phương tiện đi đến đoạn Km 13+300 Quốc lộ 53 thuộc ấp Long Hiệp, xã Long Hồ thì bánh xe trục trước bên trái của rơ moóc bất ngờ rơi ra, lăn qua bên trái đường, va chạm vào 2 xe máy đang đổ trên vỉa hè.

Bánh xe rơi ra lăn trúng xe máy rồi tiếp tục trúng người phụ nữ bán hoa ở cập quốc lộ 53, tỉnh Vĩnh Long

Bánh xe rơ moóc bất ngờ văng ra khỏi trục

Sau đó bánh xe tiếp tục va chạm vào bà NTTT đang bán bông làm T. bị thương. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, sau đó được chuyển đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị.