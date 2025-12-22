Bắt nhanh nghi phạm đâm tử vong bảo vệ bệnh viện ở Vĩnh Long 22/12/2025 10:59

(PLO)- Sau hơn 1 ngày truy xét, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được nghi phạm đâm tử vong bảo vệ bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Ngày 22-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Tâm là nghi phạm liên quan vụ bảo vệ bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 20-12, ông NAK (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bị 1 người chạy đến dùng hung khí đâm vào vùng nách trái, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu và truyền nhiều đơn vị máu, nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Qua xác minh công an xác định Tâm là nghi phạm nên tổ chức truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm đâm tử vong bảo vệ bệnh viện ở Vĩnh Long

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng 22 giờ ngày 21-12, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm tại một khu nhà ở phường Thanh Đức. Bước đầu làm việc, Tâm thừa nhận hành vi gây án.

Được biết, Nguyễn Minh Tâm vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản và ra tù ngày 3-10.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.