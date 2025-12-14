Ngăn 20 thanh niên mang hung khí từ Vĩnh Long sang Cần Thơ giải quyết mâu thuẫn 14/12/2025 18:45

Ngày 14-12, Công an phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã lập hồ sơ để xử lý một nhóm khoảng 20 thanh niên mang theo hung khí với mục đích sang TP Cần Thơ để giải quyết mâu thuẫn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 12-12, Công an phường Cái Vồn nhận được tin báo về một xe ô tô 16 chỗ lưu thông theo hướng từ xã Song Phú đi TP Cần Thơ, trên xe có khoảng 20 người mang theo hung khí.

Nhận được tin báo, Công an phường Cái Vồn đã phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 20 người, 16 hung khí tự chế các loại như dao tự chế, dao phóng lợn, gậy bóng chày.

Nhóm thanh niên mang hung khí﻿ đang đi từ Vĩnh Long sang Cần Thơ để giải quyết mâu thuẫn bị lực lượng công an ngăn chặn trong đêm.

Số hung khí công an thu giữ.

Làm việc với cơ quan công an, LPT (18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) khai trước đó có dự tiệc tại TP Cần Thơ và xảy ra mâu thuẫn với người khác. Sau đó hai bên nhắn tin thách thức nhau. Trong lúc T đến nhà NQK (37 tuổi, ngụ xã Song Phú) chơi có kể lại sự việc.

Đến ngày 12-12, K gọi cho nhóm bạn yêu cầu chuẩn bị hung khí và thuê phương tiện để sang TP Cần Thơ gặp người có mâu thuẫn với T.

Khi cả nhóm di chuyển đến địa bàn phường Cái Vồn thì bị lực lượng công an kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.