Bắt giữ 5 người tham gia hỗn chiến khiến hai 2 người thương vong

Ngày 18-11, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận Giao đang lấy lời khai 5 người liên quan đến vụ án khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, 5 người này tham gia hỗn chiến khiến hai người thương vong tại khu vực đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP. HCM).
Sau khi xảy ra vụ án, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận Giao đã nhanh chóng điều tra truy bắt nhóm người gây án.
Chỉ sau thời gian ngắn đã bắt được 5 người này. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang lấy lời để điều tra làm rõ. Nhân thân về 5 người gây án vẫn chưa được lực lượng công an công bố.
Như PLO đã đưa tin, chiều 16-11 tại khu vực đường Thuận Giao 19 xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.
Hậu quả, Nguyễn Hoài Việt L (29 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn người đàn ông tên Nguyễn Văn Đ (39 tuổi) bị thương nặng.