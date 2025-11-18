Bắt giữ 5 người tham gia hỗn chiến khiến hai 2 người thương vong 18/11/2025 17:47

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát hình sự đã bắt giữ 5 người có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong ở phường Thuận Giao, TP. HCM.

Ngày 18-11, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận Giao đang lấy lời khai 5 người liên quan đến vụ án khiến 2 người thương vong.

Nhóm người truy đuổi các nạn nhân, rồi bỏ hung khí tại hiện trường tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, 5 người này tham gia hỗn chiến khiến hai người thương vong tại khu vực đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP. HCM).

Sau khi xảy ra vụ án, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thuận Giao đã nhanh chóng điều tra truy bắt nhóm người gây án.

Chỉ sau thời gian ngắn đã bắt được 5 người này. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang lấy lời để điều tra làm rõ. Nhân thân về 5 người gây án vẫn chưa được lực lượng công an công bố.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, chiều 16-11 tại khu vực đường Thuận Giao 19 xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Hậu quả, Nguyễn Hoài Việt L (29 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn người đàn ông tên Nguyễn Văn Đ (39 tuổi) bị thương nặng.